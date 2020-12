Prof. Robert Gwiazdowski ma być kandydatem PSL i Konfederacji na Rzecznika Praw Obywatelskich - ustaliła nieoficjalnie PAP. Poseł Konfederacji i I wiceprezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak oficjalnie poinformował w poniedziałek wieczorem, że wspólny kandydat obu partii zostanie zaprezentowany we wtorek.

Na początku grudnia marszałek Sejmu Elżbieta Witek wyznaczyła do 29 grudnia termin na ponowne zgłaszanie kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich.

"Jutro o 10:45 zaprezentujemy na konferencji prasowej w Sejmie wspólnego kandydata PSL i Konfederacji na RPO" - poinformował Bosak na Twitterze. Gwiazdowski odpowiedział na wpis słowem "Tak".

PAP ustaliła nieoficjalnie, że w tej konferencji prasowej w Sejmie weźmie udział pięć osób - dwie z Polskiego Stronnictwa Ludowego, dwie z Konfederacji oraz prof. Robert Gwiazdowski - jako kandydat obu ugrupowań na Rzecznika Praw Obywatelskich.

O tym, że prawnik i ekspert w dziedzinie prawa podatkowego prof. Gwiazdowski ma być wspólnym kandydatem PSL i Konfederacji na RPO poinformował wcześniej w poniedziałek portal Onet na podstawie "kilku niezależnych źródeł".

Posłowie już dwukrotnie próbowali wybrać następcę Adama Bodnara na nowego RPO; za każdym razem jedyną zgłoszoną (przez kluby KO i Lewicy) kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która cieszy się poparciem ponad tysiąca organizacji pozarządowych. Jej kandydatury w głosowaniu dwukrotnie nie poparło jednak PiS.

5-letnia kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara upłynęła na początku września, ale - zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich - nadal pełni on tę funkcję do czasu powołania swego następcy.

Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie rzecznika (na podjęcie uchwały wyrażającej zgodę lub sprzeciw ma miesiąc), Sejm powołuje na stanowisko rzecznika inną osobę.

