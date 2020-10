Komitet ds. Dialogu z Judaizmem KEP solidaryzuje się z Żydami w sprawie uboju rytualnego

Działający przy episkopacie Komitet do spraw Dialogu z Judaizmem solidaryzuje się z Naczelnym Rabinem Polski Michaelem Schudrichem w sprawie żydowskiego uboju rytualnego. Pismo w tej sprawie wystosował bp Rafał Markowski, przewodniczący komitetu.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Adam Berry /Getty Images

Stanowisko episkopatu w sprawie dokonywania uboju rytualnego w tradycji żydowskiej nie zmieniło się od lat. Bp Rafał Markowski w wydanym 21 października oświadczeniu przypomniał to z 2013 roku, podpisane przez ówczesnego Przewodniczącego Komitet ds. Dialogu z Judaizmem KEP, bp. Mieczysława Cisło.



Komitet zwraca uwagę, że ubój rytualny to wielowiekowa tradycja żydowska.



"Praktyka ta nie musi stać w sprzeczności z zasadą humanitarnego traktowania zwierząt i nie powinna powodować dodatkowych stresów, a sam ból związany z ubojem powinien być zminimalizowany. Stres i ból są nieuniknione w każdym uboju" - czytamy w oświadczeniu.



"W przypadku kolizji pomiędzy współczesną wrażliwością na prawa zwierząt do godnego traktowania a prawem do wolności religijnej, trzeba opowiedzieć się za pierwszeństwem prawa do wolności religijnej z racji jego zasadniczego charakteru" - przekonuje bp Cisło.



Jak podkreśla, "tylko wspólnota religijna może w sposób autonomiczny, bez zewnętrznej presji, podejmować reformę instytucji i zwyczajów, które określają jej tożsamość".



"Świadomi problemu, który rodzi się ze współczesnej ludzkiej wrażliwości, wyznawcy judaizmu są gotowi podejmować kolejne działania na rzecz zminimalizowania cierpienia zwierząt" - zaznacza.

Na koniec podkreśla, że jednocześnie należy zrozumieć wrażliwość tych, którzy walczą o prawa zwierząt. "Pozostaje także nadzieja, że dyskusja wokół praw zwierząt ożywi naszą społeczną refleksję nad prawami człowieka, wraz z prawem do życia - i to godnego życia - na wszystkich jego etapach, od poczęcia do naturalnej śmierci oraz uświadomi wszystkim prawdę o dramatycznym cierpieniu dziecka zabijanego w łonie matki" - kwituje.

Zmiany w kwestii uboju rytualnego

Uchwalona we wrześniu z inicjatywy PiS nowela ustawy o ochronie zwierząt wprowadza zakaz hodowli zwierząt na futra, wykorzystywania ich w celach rozrywkowych, zabrania trzymania zwierząt w sposób stały na uwięzi, a także ogranicza ubój rytualny tylko do wykonywanego na potrzeby krajowych związków wyznaniowych. Nowelizacja wraca teraz do Sejmu, który będzie głosował nad poprawkami wprowadzonymi przez izbę wyższą. Wśród nich jest propozycja rządowa, która wyłącza z ograniczeń dot. uboju religijnego ubój drobiu,