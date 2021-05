- Do naszego składu dołącza w Sejmie wielki autorytet medyczny prof. Wojciech Maksymowicz. Bardzo się cieszę, że będziemy mieć tak dobrego specjalistę w naszym gronie - mówiła podczas konferencji prasowej Hanna Gill-Piątek z Polski 2050. - Ufając wiedzy i determinacji ludzi Polski 2050 postanowiłem się do nich przyłączyć i razem naprawiać Polskę - podkreślił prof. Maksymowicz.

- Pani szefowo, panie szefie, zacznę niestereotypowo. "Trzeba z Żywymi naprzód iść, Po życie sięgać nowe: A nie w uwiędłych laurów liść. Z uporem stroić głowę!" - zacytował wiersz "Daremne żale" Maksymowicz. - Słowa Asnyka są w tym wypadku bardzo aktualne. W centrum mojego życia zawsze było dobro pacjentów, nie mogę zgodzić się na politykę prowadzącą do zapaści służby zdrowia, a taką właśnie zapowiada zurzędniczała PR-owska koncepcja Polskiego Ładu - mówił były wiceminister.

- Całość opieki zdrowotnej wymaga prawdziwej naprawy, przemyślanych rozwiązań, systemowego zagwarantowania wzrostu nakładów na opiekę zdrowotną. Zamiast programu dla większej efektywności przychodni i szpitali, urzędnicy przygotowali dalszą drastyczną biurokratyzacje, zamordyzm i centralizację. PiS forsuje powrót do czysto PRL-owskiego centralizmu - mówił prof. Maksymowicz.



Jak dodał, "to jest antyreforma". - Nie mogę pogodzić się z akceptacją takich rozwiązań przez sygnatariuszy umowy popierającej tzw. Polski Ład. Głosy środowiska medycznego zostały całkowicie pominięte. Szukając mądrych projektów politycznych, bliskie mi rozwiązania odnalazłem w programie pod nazwą "co po pandemii. Plan na zdrowie" Polski 2050 Szymona Hołowni, opracowany przez wielu ekspertów. Ten program jest bardzo dojrzały, obszerny i w dużej mierze zbieżny z moimi poglądami - tłumaczył Maksymowicz.



- Kiedy patrzę na obóz Zjednoczonej Prawicy, to widzę tam bardzo wielu polityków, którzy dołączyli do PiS i koalicjantów w poczuciu, że będą mogli tam służyć Polsce. Zrobili to ze względów ideowych, a nie karierowych. Wielu z nich sygnalizuje już dziś, że czują się oszukani, że to nie tak miało być, że prawo nie znaczy prawo, a sprawiedliwość, w wykonaniu PiS-u, nie znaczy sprawiedliwość. To pułapka, z której bardzo ciężko się wydostać - mówił z kolei lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Jak dodał, "tym większy mój szacunek i uznanie dla pana profesora, który może dziś stanowić wzór dla tych, którzy jeszcze się wahają. Można pozostać ideowym człowiekiem, wiernym swoim wartościom, nawet jeśli będzie to oznaczało zmianę ścieżki kariery politycznej".

Zaapelował do polityków Zjednoczonej Prawicy, którzy "jeszcze się wahają". - Nie wahajcie się. To jest ten moment, żeby przejśc na stronę ludzi, którym rzeczywiście chodzi o to, by te wartości, dla których szliście do polityki - solidarnośc, demokracja, prawo i sprawiedliwość - rzeczywiście urzeczywistniać - podkreślił.



W czwartek w programie "Graffiti" w Polsat News o ewentualny transfer prof. Wojciecha Maksymowicza do ruchu Polska 2050 pytana była posłanka tego ugrupowania Joanna Mucha. - Nie wiem, skąd takie informacje. Wiem, że wczoraj pojawiła się nieoficjalna informacja o tym, że odchodzi z Porozumienia, natomiast całej reszty nie jestem w stanie skomentować - odpowiedziała.

