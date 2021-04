- Dziś do partii Polska 2050 dołączają nowe osoby: poseł Mirosław Suchoń, samorządowiec Grzegorz Nowosielski i Wanda Brociek ze Stowarzyszenia Polska 2050 - ogłosił lider ugrupowania Szymon Hołownia.

Zdjęcie Lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia / Piotr Molecki / East News

- Nasza partia rozwija się we wszystkich województwach. Dzisiaj chcę przedstawić nowych działaczy, to z nimi na pokładzie chcemy zrealizować nasze cele, pokazać, że nowa jakość jest możliwa - mówił Szymon Hołownia, lider Ruchu Polska 2050 podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Poseł opuścił KO

Do Szymona Hołowni dołącza Mirosław Suchoń, dotychczasowy poseł Koalicji Obywatelskiej z Bielska-Białej, specjalista od spraw infrastrukturalnych. Będzie zajmował się transportem.



- To wielki zaszczyt dołączyć do Ruchu Polska 2050, ale i wielkie zobowiązanie. Przed nami niezwykle ważne zadania. Nasze decyzje będą bardzo ważne dla przyszłych pokoleń. To jeden z powodów, dla którego przystępuje do Polski 2050 - mówił. - W centrum parlamentaryzmu powinny być sprawy obywateli, ich troski i problemy, a nie politycy. Jestem pewien, że ruch Szymona Hołowni będzie kształtował Polskę przez kolejne lata, a ja chcę w tym procesie uczestniczyć - powiedział podczas swego wystąpienia.





W szeregach burmistrz Wyszkowa

Kolejna osoba w ugrupowaniu Polska 2050 to Grzegorz Nowosielski, burmistrz Wyszkowa od 2002 roku, prawnik, samorządowiec, manager i działacz społeczny.



- Te 19 lat pracy na stanowisku burmistrza dały mi ogromny bagaż doświadczeń, którym chętnie się podzielę. Jako samorządowiec jestem daleki od ideologii, bo ścieżka rowerowa czy autostrada nie ma barw politycznych. Bardzo blisko mi do Ruchu Polska 2050, który również daleki jest od ideologii. Chcę być blisko ludzi - mówił Nowosielski.





Brociek ze Stowarzyszenia Polska 2050

Szeregi zasili również Wanda Brociek ze Stowarzyszenia Polska 2050, gdzie jest liderką Ursynowa. Brociek będzie odpowiedzialna za tworzenie struktur partyjnych nowo powstałej partii. - Mamy określone DNA i wartości, i dla mnie ważne jest, aby we wszystkich filarach ruchu: w głowie, sercu i rękach tkwiły te same wartości. Chciałabym, aby ludzie dołączający do nas, mieli określoną wrażliwość społeczną - wskazywała.





Hołownia: Łączy nas Polska zielona, demokratyczna, solidarna

Koło sejmowe Polski 2050 zostało zarejestrowane w lutym, później przekształcono je w koło parlamentarne. Jego przewodniczącą została była posłanka Lewicy Hanna Gill-Piątek. W skład koła wchodzą także byłe posłanki KO - Joanna Mucha i Paulina Hennig-Kloska oraz senator Jacek Bury. W marcu do koła dołączył były poseł KO Tomasz Zimoch.

W kwietniu sąd zarejestrował partię Polska 2050 Szymona Hołowni. Michał Kobosko został jej prezesem.

"Budując nową partię polityczną, budujemy nową jakość. Stawiamy na obywatelskość i profesjonalizm, ale też na doświadczenie i zaangażowanie. Witamy na pokładzie Mirosława Suchonia, Grzegorza Nowosielskiego i Wandę Brociek. Łączy nas Polska zielona, demokratyczna, solidarna" - zaznaczył Hołownia na Twitterze.