Kolejna dziewica została konsekrowana na Wawelu. W całej Polsce jest ich ponad 300

Dotychczas było ich w Archidiecezji Krakowskiej 52 - najwięcej w Polsce - teraz dołączyła jeszcze pani Sylwia. To kolejna dziewica konsekrowana, która zobowiązała się w katedrze na Wawelu do życia w czystości.

Zdjęcie Konsekracja dziewic ma zawsze uroczystą formę. Na zdjęciu taka uroczystość w Tarnowie. /Iwona Lisowska /Reporter

Formuła jest prosta i jednoznaczna. W święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny pani Sylwia twierdząco odpowiedziała na pytanie biskupa: "Czy chcesz być konsekrowana i zaślubiona naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu?".

Stała się w ten sposób 53. kobietą, która się do tego zobowiązała w Archidiecezji Krakowskiej. Potwierdza nam to ks. Łukasz Michalczewski, dyrektor biura prasowego. W całej Polsce jest ich niemal 340.



Jak można przeczytać we wskazówkach dotyczących dziewic konsekrowanych, kobiety, które się na to decydują składają jeden ślub: zobowiązują się do życia czystości.



"Ta droga powołania należy do indywidualnych form życia konsekrowanego. Dziewice, które ją podejmują, składają jeden ślub, ślub czystości. Wyrażają w nim swoje całkowite oddanie się Bogu i gotowość służenia Mu, pozostając w świecie, w swoim miejscu zamieszkania i spełnianej pracy zawodowej. Prowadzone przez kierowników duchowych indywidualnie realizują swoje powołanie, by być oblubienicą Chrystusa i w zjednoczeniu z Nim spełniać swoje obowiązki wobec Boga i ludzi. Przygotowanie do konsekracji i swoją dalszą formację przeżywają w swojej diecezji" - informuje Archidiecezja Krakowska.

O dopuszczeniu do konsekracji decyduje biskup

Jakie warunki powinny być spełnione? Konsekrowane mogą być dziewice, które "ukończyły 25. rok życia, nigdy nie zawierały małżeństwa, ani nie żyły publicznie, czyli jawnie, w stanie przeciwnym czystości, a także według ogólnej opinii - przez swój wiek, roztropność i obyczaje - dają rękojmię, że wytrwają w życiu czystym oraz poświęconym służbie Kościołowi i bliźnim".



O dopuszczeniu do konsekracji decyduje biskup diecezjalny.

Kościół powrócił do konsekracji dziewic w latach 60. ubiegłego wieku. Papieżem był wówczas Paweł VI. Pierwsza konsekracja dziewicy w Polsce odbyła się ponad ćwierć wieku temu. Warto też przypomnieć, że w czasie Synodu Biskupów w 1994 roku w Rzymie Jan Paweł II przypomniał o praktyce wdowieństwa konsekrowanego.