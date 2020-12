Politycy KO domagają się odwołania Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka w związku z brakiem jego reakcji na wypowiedź dyrektora Radia Maryja o. Tadeusza Rydzyka.

Zdjęcie Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak /Piotr Molecki /East News

W sobotę (5 grudnia) w Toruniu podczas uroczystości z okazji 29. rocznicy Radia Maryja dyrektor rozgłośni o. Tadeusz Rydzyk nazwał biskupa Edwarda Janiaka "współczesnym męczennikiem mediów". - Zwróćmy uwagę na to, co mówią, i nie dajmy się (...); to, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył, a kto nie ma pokus - mówił. W uroczystości uczestniczył m.in. RPD Mikołaj Pawlak.

- Kiedy Polacy oczekują rozliczenia pedofilii w sutannach, ludzie PiS, w tym Rzecznik Praw Dziecka, nie tylko nie reagują, ale klaszczą po tak skandalicznym wystąpieniu Rydzyka - mówiła na poniedziałkowej (7 grudnia) konferencji prasowej posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz. - Wnosimy o uzupełnienie porządku obrad najbliższej sesji Sejmu o wniosek o odwołanie Rzecznika Praw Dziecka, który został złożony jeszcze we wrześniu - oświadczyła posłanka.

Zwróciła też uwagę, że wypowiedzi o. Rydzyka, która jej zdaniem relatywizowała problem pedofilii w polskim Kościele katolickim, przysłuchiwał się także podczas sobotniej uroczystości w Toruniu minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

- Czy na taką samą milczącą akceptację prokuratora generalnego mógłby liczyć ktoś, kto dawałby np. wykład wybielający złodziei samochodów? Mam pytanie do ludzi obecnej władzy: czy wy jeszcze chcecie walczyć z pedofilią, czy tylko ja tuszować - pytała posłanka. - Jak można słuchać w milczeniu słów ojca Rydzyka? - dodała.

Gasiuk-Pihowicz zaznaczyła również, że KO domaga się informacji i wyjaśnień w sprawie organizacji i działania Państwowej Komisji ds. Pedofilii.

Lasek: Rydzyk ma duży dorobek w bronieniu hierarchów

Poseł Maciej Lasek ocenił, że "Tadeusz Rydzyk ma duży dorobek w bronieniu skompromitowanych hierarchów". - Wystarczy wspomnieć jego obronę arcybiskupa Józefa Wesołowskiego (były nuncjusz apostolski w Dominikanie), który wykorzystywał seksualnie nieletnich na Dominikanie, dzisiaj rozgrzesza biskupa Edwarda Janiaka, który chronił pedofila w sutannie. Nikomu nie wolno z tych, co ukrywali pedofilów, robić ofiar. To dzieci są ofiarami - mówił.

Pawlak: Pokusa nie tłumaczy przestępstwa

W poniedziałek, jeszcze przed konferencją polityków KO, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zamieścił na Twitterze wpis, w którym podkreślił, że nic nie usprawiedliwia krzywdzenia dzieci.

"Pokusa nie tłumaczy przestępstwa. Nic nie usprawiedliwia krzywdzenia dzieci. Każdy, kto popełnia przestępstwo, musi ponieść karę. Pedofilia to ohydna zbrodnia, niezależnie od tego, kto jest sprawcą" - napisał Pawlak.

Odnosząc się do tego wpisu, poseł KO powiedział, że "lepiej późno niż wcale". - Minęło kilkadziesiąt godzin, aby osoba, która była na miejscu, wydała taką opinię. Uważam, że RPD nie stanął na wysokości zadania i działanie po fakcie jest działaniem pod presją mediów - dodał.

Słowa o. Rydzyka

Podczas sobotnich obchodów dyrektor Radia Maryja powiedział m.in.: "Dostałem też wiadomość dzisiaj, w czasie mszy świętej od księdza biskupa Edwarda Janiaka, to jest współczesny męczennik mediów, media to zrobiły, media tak robią i nie dajmy się, katolicy, że na księdza jakiegoś zaczną warczeć, jakieś filmidło zrobią i wszyscy się trzęsą; udowodnij, udowodnij, a nie mam udowadniać, że nie jestem wielbłądem".

O. Rydzyk powiedział też: "Zwróćmy uwagę na to, co mówią i nie dajmy się, nie dajmy się, i w Kościele się nie dajmy, księża się nie dajmy; to, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył, a kto nie ma pokus, niech się pokaże". - Ponosimy konsekwencje za nasze czyny, ale to jest straszne, to co się dzieje - dodał.

Kim był bp Janiak?

W połowie października nuncjatura apostolska w Polsce poinformowała, że papież Franciszek przyjął rezygnację biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka. Nuncjatura wyjaśniła, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie sygnalizowanych zaniedbań bp. Janiaka w sprawie oskarżeń o nadużycia seksualne niektórych duchownych diecezji kaliskiej obowiązuje go nakaz przebywania poza diecezją.

Bp Janiak był jedną z postaci ukazanych w filmie dokumentalnym "Zabawa w chowanego" Tomasza i Marka Sekielskich, opisującego przypadki pedofilii wśród księży. Film przedstawiał historię trzech chłopców - braci Bartłomieja i Jakuba i Andrzeja - wykorzystywanych przez tego samego księdza z diecezji kaliskiej - Arkadiusza H. W filmie ukazano, jak biskup Janiak miał kryć przestępstwa seksualne podległych mu księży.

Z prośbą o reakcję na sobotnią wypowiedź dyrektora Radia Maryja zwrócił się abp Wojciech Polak do prowincjała Zgromadzenia Ojców Redemptorystów o. Janusza Soka, przełożonego o. Tadeusza Rydzyka.

Kim był abp Wesołowski?

Nuncjusz apostolski Józef Wesołowski zmarł w 2015 r. Został oskarżony o pedofilię, której miał się dopuścić na placówce na Dominikanie. Oczekiwał na proces karny w Watykanie, zmarł wkrótce po jego rozpoczęciu, nie doczekawszy prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.