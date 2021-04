W sobotę w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej złożę wniosek o odłożenie posiedzenia Sejmu o 14 dni, aż do zakończenia negocjacji w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu - napisał na Twitterze szef klubu KO Cezary Tomczyk. O to samo zaapelował Rafał Trzaskowski, wiceszef PO, zwracając się do opozycji. - Dajmy czas samorządom na negocjacje - mówił.

"Jutro w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej złożę wniosek o odłożenie posiedzenia Sejmu o 14 dni, aż do zakończenia negocjacji w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Kluczem deklaracja Lewicy i Szymona Hołowni. Bez nich PiS traci większość" - napisał na Twitterze w piątek szef klubu KO Cezary Tomczyk.

Rafał Trzaskowski: Odłóżmy głosowanie w Sejmie

- Odłóżmy głosowanie w Sejmie nad ratyfikacją decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE o dwa tygodnie. Tutaj zwracam się do wszystkich partii opozycyjnych, zwłaszcza Lewicy i partii Szymona Hołowni. Dajmy czas samorządom na negocjacje w sprawie Krajowego Planu Odbudowy - zaapelował w piątek prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski.

W piątek samorządowcy i rząd dyskutowali o KPO podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Po zakończeniu spotkania KWRiST ogłoszono wolę "dalszej, konstruktywnej współpracy" nad KPO. Powołany ma zostać zespół roboczy ds. Krajowego Planu Odbudowy, który rozpocznie prace w środę 5 maja.

Sejm ma zająć się Funduszem Odbudowy we wtorek

W najbliższy wtorek na dodatkowym posiedzeniu Sejm zajmie się projektem ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE, która dotyczy Funduszu Odbudowy. Konwent Seniorów zdecydował w czwartek, że w głosowaniu nad ustawą obowiązywać ma zwykła większość.

Piątkowe posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego trwało około 3 godzin i dotyczyło kształtu Krajowego Planu Odbudowy - dokumentu, który ma określić podział środków z unijnego Funduszu Odbudowy po pandemii COVID-19. Po zakończeniu spotkania KWRiST ogłoszono wolę "dalszej, konstruktywnej współpracy" nad KPO. Powołany ma zostać zespół roboczy ds. Krajowego Planu Odbudowy, który rozpocznie prace 5 maja.

