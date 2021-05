"W Święto Konstytucji 3 maja przemawia w Sejmie PAD. Wstydź się, Polsko!" - napisała posłanka KO Klaudia Jachira, która podczas poniedziałkowych uroczystości w Sejmie wyciągnęła transparent z napisem "Konstytucja". Zdaniem wicemarszałka Ryszarda Terleckiego "pomyliło jej się, że jest na wiecu pod Sejmem".

Uroczyste zgromadzenie Sejmu, Senatu i litewskiego Seimasu to jeden z elementów poniedziałkowych obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wzięli w nim udział m.in. prezydenci Polski i Litwy - Andrzej Duda i Gitanas Nauseda, premier Mateusz Morawiecki wraz z członkami rządu, a także posłowie i senatorowie RP oraz przewodnicząca litewskiego Seimasu Viktoria Czmilyte-Nielsen i litewscy posłowie, którzy wzięli udział w zgromadzeniu zdalnie.

- W dniu, w którym dziejowa przeszłość tak namacalnie spotyka się ze współczesnością, wsłuchujemy się w przesłanie naszych przodków, bo to świadectwo ich mądrości, odpowiedzialności i patriotyzmu, bo to nasze chlubne polskie i litewskie dziedzictwo, bo to wielki pomnik historii znaczący dla rozwoju europejskiej i ogólnoludzkiej cywilizacji - mówił prezydent Duda.

"Nasz »przywutca«"

Podczas przemówienia polskiego prezydenta Klaudia Jachira rozwinęła transparent z napisem "KONSTYTUCJA".

Zdjęcie z Sejmu zamieściła także na Twitterze. "W Święto Konstytucji 3 maja przemawia w Sejmie PAD. Wstydź się, Polsko!" - napisała posłanka.

"Dopiero prezydent małej Litwy powiedział o Wolnej Ukrainie, bezprawnej aneksji Krymu, a nie ten nasz 'przywutca'. Naprawdę, wielki wstyd!" - dodała.

O zachowanie posłanki w Sejmie pytany był wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki. - Bidulce się pomyliło, że jest na wiecu pod Sejmem, a tymczasem była w Sejmie. Nie zorientowała się - odpowiedział.