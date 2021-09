"Faszysta i antysemita (ot, błędy młodości) wynoszony na ołtarze przez obrońców pedofili (kto nie ma pokus?) podczas stanu wyjątkowego - do obejrzenia na wszystkich kanałach" - napisała na Twitterze posłanka KO Klaudia Jachira, odnosząc się do niedzielnych uroczystości w Świątyni Opatrzności Bożej. Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński i Matka Elżbieta Róża Czacka zostali ogłoszeni błogosławionymi.

"Stefan Wyszyński najpierw czynnie walczył z faszystowskim nazizmem (pod gradem kul), potem więzieniem zapłacił za walkę z sowieckim komunizmem m.in. po to, aby pani poseł mogła powiedzieć każdą bzdurę, jaka się jej podoba. Gratuluję kolejnego prezentu dla PiS" - skomentował wpis Jachiry mecenas Roman Giertych.





Z kolei Piotr Dmitrowicz, dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego stwierdził, że wpis Klaudii Jachiry jest "prymitywny, kłamliwy i zwyczajnie głupi".





Komentarz Jachiry przyciągnął także uwagę polityków PiS. Poseł Bartłomiej Wróblewski dopomina się o reakcję ze strony Platformy Obywatelskiej.





"Gdyby bł. kard. S. Wyszyński żył, pewnie by Ci powiedział, że swoim zachowaniem nie jesteś w stanie spowodować, żeby Cię znienawidził. To, co robisz pokazuje, że jesteś opętana nienawiścią. Popieram pozew, są granice" - napisała europosłanka Beata Kempa. Jak dodała, Jachira powinna zostać wyrzucona z klubu.





Według informacji portalu wPolityce.pl, poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński zapowiedział złożenie do Komisji Etyki Poselskiej wniosku w sprawie wpisu posłanki KO.

Stefan Wyszyński i Matka Elżbieta Róża Czacka ogłoszeni błogosławionymi

Podczas niedzielnych uroczystości w Świątyni Opatrzności Bożej Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński i Matka Elżbieta Róża Czacka zostali ogłoszeni błogosławionymi. Liturgii przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro, który wygłosił homilię. W języku polskim odczytał ją bp pomocniczy archidiecezji warszawskiej Piotr Jarecki.

Hierarcha zaznaczył, że podwójna beatyfikacja kard. Wyszyńskiego i Matki Czackiej jest "dopełnieniem historycznego spotkania, dzięki któremu ci błogosławieni poznali się w Laskach już 95 lat temu, w 1926 roku". Wskazał, że z tego zrodziła się nie tylko "cenna współpraca", ale przede wszystkim "komunia wiary, miłości do Boga oraz do potrzebującego i bezbronnego człowieka".