- Nie wiadomo, czy w przyszłej perspektywie budżetowej znajdzie się miejsce na takie inwestycje miejskie, jak na przykład budowa III linii metra w Warszawie – mówi Interii Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Posłanka opozycji ostrzega też przed "wycięciem" dużych miast z Krajowego Planu Odbudowy.

Zdjęcie Katarzyna Lubnauer i Adama Szłapka /Radek Pietruszka /PAP

Trwa planowanie sposobów wydatkowania środków z nowej perspektywy budżetowej UE i Krajowego Planu Odbudowy. Część pieniędzy na trafić do samorządów, dlatego we wtorek członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. m.st. Warszawy dyskutowali o planach rządu w zakresie funduszy unijnych dla stolicy po 2020 roku. W spotkaniu z posłami uczestniczyła też Renata Calak, dyrektor Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wtorkowa rozmowa była skoncentrowana na tym, na ile programy, które proponuje resort funduszy, nie są wykluczające dla miasta Warszawy. - Problem polega na tym, że ministerstwo - moim zdaniem w sposób celowy - wpisywało do Krajowego Planu Odbudowy (KPO - red.) projekty o rozwoju elektromobilności w miastach i o wymianie taboru na ekologiczny, ale wyłączony z tego został transport szynowy, czyli tramwaje i metro, podczas gdy w Warszawie to jedne z podstawowych środków transportu. To celowe wycięcie dużych miast z KPO - mówi Interii Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, która uczestniczyła w posiedzeniu zespołu.

Według posłanki nie wiadomo, czy w przyszłej perspektywie budżetowej znajdzie się miejsce na takie inwestycje miejskie, jak na przykład budowa III linii metra w Warszawie.

Lubnauer wskazuje również, że resort funduszy chce przeznaczyć jak najwięcej środków na regiony w ramach programu spójności, gdzie mniejsze znaczenie ma dochód danej gminy, tak żeby móc przekierować część środków na Warszawę. - Ale po tym, co obserwowaliśmy z Funduszem Inwestycji Lokalnych to myślę, że to co oni nazywają wprowadzeniem linii demarkacyjnej między Funduszem Spójności i Krajowym Planem Odbudowy, może spowodować ograniczenie finansowania dużych miast w takich inwestycjach jak budowa linii tramwajowych i metra. To może pogrzebać III linię metra w Warszawie - ostrzega.

Jak wyjaśnia posłanka, można się natomiast spodziewać, że w ramach Krajowego Planu Odbudowy Warszawa dostanie środki na badania i rozwój, ale nie będą to pieniądze skierowane bezpośrednio na rozwój miasta, tylko na placówki umiejscowione w stolicy. Te fundusze nie wpłyną więc na jakość życia mieszkańców, ale będą działały ogólnopolsko.

