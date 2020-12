Kardynał Stanisław Dziwisz na antenie telewizji Trwam oświadczył, że przebacza ojczyźnie, która już "nie widzi", że poprzez służbę papieżowi służył Polsce.

Zdjęcie Kardynał Stanisław Dziwisz /Łukasz Szeląg /Reporter

W telewizji Trwam Stanisław Dziwisz odniósł się do krytyki, jaka na niego spadła w ostatnim czasie. Przypomnijmy, że w filmie "Don Stanislao" byłemu sekretarzowi Jana Pawła II zarzucono poważne zaniedbania w sprawie pedofilii w Kościele.

Reklama

Dziwisz nawiązał jednocześnie do "ataków na Jana Pawła II".

- Żeby uderzyć w papieża, to trzeba też uderzyć w ludzi, którzy z nim współpracowali. To była nasza służba papieżowi, a poprzez papieża mojej ojczyźnie. Jeśli moja ojczyzna tego nie widzi, a kiedyś widziała, to niewątpliwie powoduje u mnie ból, ale przebaczam - oświadczył kardynał Dziwisz.

- Widzę, że ta Polska jest inna niż ta, którą była kilkadziesiąt lata temu - była zachwycona papieżem, zachwycona jego nauczaniem. To najwybitniejszy Polak w historii naszego narodu i święty. Jeżeli ktoś tego nie pamięta, popada w wielki błąd - podkreślił były metropolita krakowski.

Stanisław Dziwisz po raz kolejny odrzucił oskarżenia dotyczące zamiatania afer pedofilskich pod dywan.

- Jeżeli ktoś mówi, że coś zaniedbaliśmy, to nie zna pracy w Stolicy Apostolskiej. Watykan to jest papież, ale także i urzędy, każdy z nich ma jeden dział i tym się zajmuje. Wszystkie sprawy, które dochodziły do papieża bezpośrednio, zostały potem poprzez papieża skierowane do odpowiednich urzędów do załatwienia. Nic się nie ukrywało - oznajmił hierarcha.



Wideo youtube