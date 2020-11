W wieku 97 lat zmarł ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz, były wieloletni metropolita wrocławski. Informację o śmierci hierarchy przekazał episkopat.

Zdjęcie Kard. Henryk Gulbinowicz /Agencja FORUM

Na początku listopada kardynał Henryk Gulbinowicz trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Lekarze informowali wówczas o ciężkim stanie duchownego.

Henryk Gulbinowicz urodził się 17 października 1923 r. na Wileńszczyźnie. W 1944 r. rozpoczął studia w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Wilnie, przeniesionym w 1945 r. do Białegostoku, gdzie w czerwcu 1950 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W lutym 1970 r. otrzymał święcenia biskupie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. W styczniu 1976 r. mianowany został arcybiskupem metropolitą wrocławskim i funkcję tę pełnił do osiągnięcia wieku emerytalnego, do roku 2004 r. Od tego czasu mieszkał na terenie archidiecezji wrocławskiej jako arcybiskup senior.



Kard. Gulbinowicz był doktorem honoris causa trzech wrocławskich uczelni, w tym Papieskiego Wydziału Teologicznego. Był Honorowym Obywatelem Dolnego Śląska, Laureatem Dziecięcej Nagrody SERCA oraz 641. Kawalerem Orderu Uśmiechu. W lutym 2009 r. kard. Gulbinowicz został odznaczony Orderem Orła Białego.

Molestowanie, czyny homoseksualne i współpraca z SB

6 listopada nuncjatura apostolska w Polsce poinformowała o sankcjach nałożonych na kardynała Gulbinowicza. Otrzymał on zakaz uczestnictwa w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych oraz używania insygniów biskupich. Ponadto hierarcha został pozbawiony "prawa do nabożeństwa pogrzebowego w katedrze i pochówku w katedrze". Nakazano mu wpłacenie "pewnej sumy pieniędzy jako darowizny na działalność Fundacji św. Józefa powołanej przez Konferencję Episkopatu Polski w celu wspierania działań Kościoła na rzecz ofiar nadużyć seksualnych, pomocy psychologicznej oraz prewencji i kształcenia osób odpowiedzialnych za ochronę nieletnich".



Jak ustaliła Interia, sankcje dyscyplinarne nałożono za molestowanie, czyny homoseksualne i współpracę z ówczesną Służbą Bezpieczeństwa. Więcej TUTAJ.