Kard. Nycz: Caritas powinien mieć możliwość wjazdu na tereny objęte stanem wyjątkowym

Polska

​- Kościół to, co ma do zrobienia, to brać do ręki pomocne rzeczy: wodę, jedzenie, śpiwory i nieść ludziom potrzebującym. Kościół miałby się prawo spodziewać od polityków, że niezależnie od tego, po której stronie jest tych 32 uchodźców, że stworzą komfort - to nie jest luksus - który pozwoli pomocy humanitarnej docierać z pomocą - powiedział metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Jak dodał duchowny, Caritas powinien mieć możliwość wjazdu na tereny objęte stanem wyjątkowym.

Zdjęcie Kard. Kazimierz Nycz / Adam Guz / Getty Images