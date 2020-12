- Zachęcam, żebyście stanęli jasno po stronie premiera Morawieckiego i powiedzieli radykałowi Zbigniewowi Ziobrze: niech nie przeszkadza panu premierowi w dokończeniu tych negocjacji - tymi słowami Marek Sawicki z PSL zwrócił się w "Gościu Wydarzeń" na antenie Polsat News do Kamila Bortniczuka z Porozumienia. - Cieszę się, że PSL tak otwarcie popiera premiera - odparł Bortniczuk.

Zdjęcie Kamil Bortniczuk i Marek Sawicki /Polsat News

Dyskusję zdominował temat nowego unijnego budżetu i groźby weta ze strony Polski.

- Polityki zagranicznej nie powinno wykorzystywać się do ataku na rząd. Można by bić na alarm, gdyby któryś z polityków Zjednoczonej Prawicy mówił, że jest za wyjściem Polski z UE, za sojuszem z Rosją. My staramy się realizować naszą taktykę negocjacyjną - tłumaczył Kamil Bortniczuk. - Chcemy tylko, żeby dobrze wynegocjowany budżet był możliwy do konsumpcji na poziomie, który ma służyć rozwojowi Polski, polskich samorządów, przedsiębiorstw, polskich rodzin - dodał.

- Nie jestem za porównywaniem UE do Rosji, a Brukseli do Moskwy, ale też nie zgadzam się z wypowiedziami, które dziś usłyszałem od przewodniczącego Budki, który mówił, że rząd realizuje scenariuszy pisany cyrylicą - przyznał Marek Sawicki z PSL.

Sawicki zwrócił się do Bortniczuka. - W maju udało nam się zablokować niekonstytucyjne wybory prezydenckie, była współpraca. Okazało się, że ta opozycja, normalna, konstruktywna, może porozumieć się z częścią rządową i wprowadzić normalne wybory w normalnym trybie. Dzisiaj zachęcam, żebyście stanęli jasno po stronie premiera Morawieckiego, choć on się zmienia i powiedzieli radykałowi Zbigniewowi Ziobrze: niech nie przeszkadza panu premierowi w dokończeniu tych negocjacji - mówił Sawicki, dodając przy tym, że "premier przestraszył się Ziobry".

- Cieszę się, że PSL tak otwarcie popiera premiera - przyznał Bortniczuk. Jego zdaniem premier mówi o wecie nie dlatego, że takie jest oczekiwanie Zbigniewa Ziobry, ale ze względu na działania unijnych polityków, którzy "zmienili ustalenia z lipca".