Kalisz: Chciał uprawiać seks z 11-latką. Ma żonę i małe dziecko

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler przekazał, że Sąd Rejonowy w Kaliszu uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował trzymiesięczny areszt dla 22-latka, podejrzanego o nakłanianie 11-latki do kontaktów seksualnych. W rzeczywistości mężczyzna korespondował z osobą dorosłą, podającą się za nastolatkę.

Maciej Meler podał, że na aktualnym etapie postępowania zachodzi konieczność uzyskania opinii biegłych z zakresu informatyki i seksuologii.

- Ten okres aresztowania pozwoli w sposób niezakłócony przeprowadzić śledztwo - powiedział.

Sprawa 22-latka z wielkopolskiego Mycielina wyszła na jaw w minioną niedzielę. Pod jego dom przyjechali "łowcy pedofilów" z grupy Elusive Child Protection Unit Poland. Okazało się, że to z nimi korespondował mężczyzna. Przed kamerą 22-latek przyznał się do namawiania, w jego przekonaniu, nastolatki do współżycia seksualnego. W internecie w kontaktach przedstawiał się jako 30-letni Kuba i używał cudzych zdjęć.

Na zamieszczonym w internecie nagraniu mężczyzna wyraził chęć skorzystania z pomocy psychologa lub psychiatry. Prosił też, by nie informować o sprawie policji. - Ja mam problem i nie chcę tego robić. Ja wiem, że to jest karalne. To mnie nawet nie jara. Ja nawet nie wiem (...), dlaczego takie głupoty wypisuję - powiedział podczas interwencji.

Ma żonę i dziecko

Członkowie grupy zaoferowali mu pomoc w leczeniu, a na miejsce zdarzenia wezwano policję.

Prokurator Maciej Meler powiedział, że w okresie pomiędzy lutym a majem tego roku mężczyzna nawiązał kontakt z osobą podającą się za małoletnią Tosię w wieku lat 11 i składał jej propozycje obcowania płciowego, a także poddania się innym czynnościom seksualnym.

- Ponadto przesyłał filmy i materiały pornograficzne - dodał prokurator.

22-latek ma żonę i małe dziecko.

W przeszłości był już karany za podobne przestępstwo i skazany na rok więzienia w zawieszeniu. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia.