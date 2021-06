Kaczyński o Kukizie: Będziemy robić wszystko, by obecny układ polityczny trwał

Prezes PiS Jarosław Kaczyński i lider Kukiz'15 Paweł Kukiz przedstawili na wspólnej konferencji prasowej szczegóły porozumienia programowego, które dotyczy wzajemnego wspierania ustaw, a także głosowań w Sejmie w kluczowych sprawach. Wspólna konferencja to efekt wielomiesięcznych rozmów, które prowadzili liderzy obu formacji i podpisanym po nich 31 maja porozumieniu w sprawie współpracy programowej PiS oraz Kukiz'15.

- Zostało zawarte porozumienie programowe między PiS a Kukiz’15. Zakłada, że my poprzemy szereg ustaw ważnych dla programu Kukiz’15, na początku antykorupcyjną, o dniu referendalnym i sędziach pokoju. (...) Nasi koledzy będą wspierać Polski Ład i wszystko, co jest potrzebne, by układ polityczny obecny w dzisiejszym Sejmie trwał - mówił prezes PiS.



Reklama

Kaczyński: To bardzo ważne przedsięwzięcie

Dodał, że to "to przedsięwzięcie bardzo ważne".

- Ta formacja ma wiele interesujących bardzo pomysłów mogących zmienić jakość polskiej demokracji i polskiego życia publicznego. My podejmiemy to ryzyko wprowadzania tego w życie, oczywiście, by było to zgodne z konstytucją - wyjaśnił Kaczyński.

Podkreślił, że "wsparcie Kukiza oznacza rozszerzenie spektrum politycznego, także spektrum poglądów obywateli, do których możemy dotrzeć, możemy przekonywać".

- Sprawność Pawła Kukiza w mówieniu do społeczeństwa jest niezwykła - zaznaczył.

"Umowa jest bardzo korzystna"

Paweł Kukiz zaznaczył, że "po raz pierwszy od, przynajmniej, 6 lat pojawiła się realna szansa na wprowadzenie kluczowych z mojej perspektywy zmian ustrojowych naprowadzających Polskę na drogę państwa w pełni demokratycznego z ustroju semidemokratycznego, demokracji partyjnej, istniejącej od 1991 roku".

- Umowa z naszej perspektywy jest bardzo korzystna. Zjednoczona Prawica to jedyna w tej chwili opcja władna wprowadzić te kluczowe zmiany ustrojowe. Powołany zostanie zespół ds. prac nad nadaniem każdemu obywatelowi RP indywidualnego biernego prawa wyborczego. Obecnie mamy do czynienia z prawem stadnym, partyjnym. (...) Chcemy pójść w stronę ordynacji mieszanej - podkreślał.

"Wspieramy się wzajemnie w różnych sytuacjach"

Kukiz - pytany przez reportera Interii Jakuba Szczepańskiego o głosowanie nad wyborem RPO i jego ewentualne zobowiązania ws. poparcia dla Lidii Staroń, kandydatki PiS na ten urząd - odpowiedział: "Nie mam pojęcia, skąd informacje o tym, że mamy popierać PiS w sprawach personalnych. Umowa ma dwa egzemplarze. Jeden posiada Jarosław Kaczyński, a drugi ja. Nikomu nie pokazywałem tych dokumentów. Natomiast to oczywiste, że jeżeli dochodzi do porozumienia, wspieramy się wzajemnie w różnych sytuacjach".