Zmieniliśmy datę naszego Finału - będziemy grali 31 stycznia - poinformował Jurek Owsiak, prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

"Musimy, tak jak inne kraje, wziąć na siebie wszystkie te bardzo mocne restrykcje, które są związane z naszym życiem codziennym. Ja, Jurek Owsiak, je bardzo dobrze rozumiem. W innych krajach one już były wprowadzone wcześniej, w związku z tym, jeżeli chcemy się dobrze ustawić do tej skutecznej walki z koronawirusem - zróbmy to. Przetrzymajmy to" - stwierdził Owsiak na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.



Jak poinformował, planowany na 10 stycznia 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został przesunięty na 31 stycznia.



Przypomnijmy, że dziś minister zdrowia poinformował o "narodowej kwarantannie", która ma obowiązywać od 28 grudnia do 17 stycznia.



W tych dniach obowiązywać mają dodatkowe obostrzenia, m.in. będą zamknięte hotele (z nielicznymi wyjątkami) i stoki. Utrzymano także dotychczasowe ograniczenia, m.in. zakaz gromadzeń powyżej 5 osób. Więcej TUTAJ .

