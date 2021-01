W 2021 roku mija ćwierć wieku, od kiedy to Zygmunt Solorz i Telewizja Polsat powołali do życia Fundację Polsat. Dzisiaj to jedna z największych organizacji pozarządowych działających na terenie Polski. Na cele statutowe Fundacja Polsat przekazała dotąd ponad ćwierć miliarda złotych. Od 8 stycznia widzowie kanałów Grupy Polsat będą mogli zobaczyć spoty, w których Fundacja dziękuje za wsparcie.

Zdjęcie 25 lat Fundacji Polsat /Polsat News

Dokładnie 6 grudnia 1996 roku rozpoczęła swoją działalność statutową Fundacja Polsat, której nadrzędnym celem od samego początku było i jest ratowanie zdrowia i życia dzieci. Właśnie dlatego od blisko 25 lat jej motto brzmi "Jesteśmy dla dzieci".

Swoją działalność Fundacja Polsat rozpoczęła od pomocy osobom poszkodowanym podczas powodzi tysiąclecia w 1997 roku, a w następnym zaczęła dofinansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci. Fundacja od samego początku angażowała się w projekty, które były pionierskimi działaniami, m.in: przeniesienie do Polski programu Rodzinnych Przeszczepów Wątroby czy wprowadzenie do Polski nowoczesnej metody leczenia w łonie matki metodą fetoskopową rozszczepu kręgosłupa.

W przeciągu tych 25 lat Fundacja Polsat włączała się w szereg akcji takich jak m.in.: "Podaruj Dzieciom Słońce", z której dochód przekazywany był na wsparcie placówek pediatrycznych oraz leczenie i rehabilitację dzieci, czy "Podziel się posiłkiem", w której działała na rzecz niedożywienia dzieci.

W 2021 roku już po raz 18. 6 grudnia w Polsacie widzowie będą mogli pomóc chorym dzieciom, podopiecznym Fundacji Polsat, oglądając Mikołajkowy Blok Reklamowy.

"Wyjątkowy moment dla nas wszystkich"

- 25-lecie Fundacji Polsat to wyjątkowy moment dla nas wszystkich, ale myślę, że przede wszystkich dla naszych podopiecznych, którym każdego dnia staramy się pomagać w walce z ich zmaganiami. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc wyjątkowych ludzi i firm, naszych darczyńców. Bez ich wsparcia Fundacja Polsat nie mogłaby zrealizować tak wielu wspaniałych rzeczy jak m.in. sprowadzenie do Polski programu Rodzinnych Przeszczepów Wątroby czy remont i wyposażanie placówek medycznych w nowoczesnych sprzęt - mówi Krystyna Aldridge-Holc, Prezes Fundacji Polsat.

Prezes Fundacji Polsat była gościem Nowego Dnia z Polsat News. - Podziękowania należą się naszym kochanym telewidzom, bez których to wszystko, co robimy, nie byłoby możliwe. Serdecznie im dziękujemy. To nasze wspólne 25-lecie - mówiła.

- Zawsze z tyłu głowy mamy to, że chcemy robić rzeczy nowatorskie i pionierskie. Oczywiście wszystko zaczęło się od sytuacji dramatycznej w Polsce - ogromnej powodzi z 1997 roku na zachodzie i południu Polski. Tu Fundacja po raz pierwszy stanęła na wysokości zadania, udzieliła bardzo dużej pomocy zarówno szpitalom, przedszkolom, jak i szkołom. Wysłano dary w wysokości trzech mln złotych. Do placówek wysłano dotacje gotówkowe - ponad dwa mln 400 tys. złotych. Wybudowano pięć domów dla rodzin najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących. Tak zaczęliśmy naszą działalność - mówiła Krystyna Aldridge-Holc.

Z okazji tego wyjątkowego jubileuszu przez cały 2021 rok Fundacja Polsat będzie posługiwać się okolicznościowym logotypem z hasłem "25 lat". Będzie on wykorzystywany m.in. w spotach promujących Fundację, na nowej odsłonie strony internetowej, na profilach społecznościowych Fundacji na Facebooku i Instagramie, a także w oprawie graficznej programu "#JesteśmyDlaDzieci", emitowanego na antenie Polsat News.

W związku z jubileuszem 25-lecia swojej działalności Fundacja Polsat przygotowała na 2021 rok szereg inicjatyw, o których będzie informować na bieżąco.

- Staramy się remontować oddziały dziecięce i zabezpieczać szpitale w sprzęt medyczny, który jest najbardziej potrzebny. W tej chwili koncentrujemy się na małych ojczyznach, czyli na szpitalach powiatowych w mniejszych miejscowościach, gdzie wiemy, że uzyskanie środków finansowych na zabezpieczenie remontu jest prawie niemożliwe. Staramy się być tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni - mówiła prezes Fundacji Polsat.

Spoty z podziękowaniami w kanałach Grupy Polsat

W najnowszych spotach Fundacja Polsat pokazuje, że dziecięca wyobraźnia ma nieograniczone możliwości. Dzięki niej można poszukiwać skarbów w najbardziej niedostępnych zakątkach świata, przeprowadzać spektakularne eksperymenty lub też w jednej chwili wylądować na Księżycu i sięgnąć gwiazd.

Dzięki wsparciu placówek medycznych czy remontom szpitali realizowanym przez Fundację Polsat również chore dzieci, które potrzebują specjalistycznego leczenia, mogą mieć niesamowite marzenia, jak każdy z nas, gdy był mały.

W spotach wzięli udział aktorzy - Magdalena Stużyńska i Wojciech Błach oraz podopieczni Fundacji Polsat - Zuzia i Przemek. Reżyserem spotów był Armin Kurasz.

Wideo 25 lat Fundacji Polsat. Podziękowanie za wsparcie w nowych spotach

Nowa odsłona strony internetowej fundacjapolsat.pl

7 stycznia wystartowała nowa strona internetowa Fundacji, w której zmieniona została szata graficzna. Strona posiada również nowoczesną kompozycję. Odwiedzający ją internauci, pod adresem fundacjapolsat.pl, będą mogli m.in. śledzić bieżące działania Fundacji Polsat i jej przyszłe inicjatywy, a także poznawać sylwetki podopiecznych.

Fundacja Polsat, jedna z największych organizacji pozarządowych działających na terenie Polski, od 25 lat kieruje swoją pomoc do chorych dzieci i ich rodziców.

Do dziś Fundacja objęła swoją pomocą 37 762 małych pacjentów i wsparła finansowo 2635 szpitali i ośrodków medycznych w całym kraju, które zostały wyremontowane lub wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny, a także szkoły, przedszkola i placówki, w których przebywają dzieci w pieczy zastępczej. W sumie na cele statutowe Fundacja przekazała dotąd 257 068 233,87 złotych. Fundusze na prowadzenie działalności pochodzą z ogólnopolskich kampanii, darowizn, dotacji wielu firm i osób prywatnych.