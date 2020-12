- Zbigniew Ziobro chyba nie zdaje sobie sprawy z kim zadziera - stwierdziła w programie "Graffiti" posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. Prokurator generalny chce odebrania jej immunitetu i pociągnięcia do odpowiedzialności za protest Strajku Kobiet, jaki posłanka przeprowadziła w kościele razem ze swoim mężem.

Zdjęcie Joanna Scheuring-Wielgus w "Graffiti" /Polsat News /Polsat News

- Jestem odpowiedzialna za swoje czyny. To, co się wydarzy przyjmuję z godnością. Do dziś nie dostałam żadnego pisma z prokuratury, żeby to się miało rozpocząć, więc czeka nas długi proces medialny związany z tą sprawą - powiedziała Joanna Scheuring-Wielgus, odnosząc się na antenie Polsat News do protestu Strajku Kobiet, który z mężem przeprowadziła w kościele.

Sprzeciw trwał "maksymalnie 60 sekund"

Reklama

Posłance mogą grozić dwa lata więzienia, a minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro informował, że wystąpi o odebranie jej immunitetu. Do zdarzenia doszło 25 października w Toruniu.

Zapytana czy powtórzyłaby protest w świątyni odparła, że nie miałaby z tym problemu. - Moje wejście z mężem było aktem sprzeciwu wobec wtrącania się Kościoła w intymne sprawy kobiet - powiedziała.

- Weszliśmy w ciszy, skupieniu, msza trwała, nikt nie protestował. Byliśmy tam maksymalnie 60 sekund - powiedziała Scheuring-Wielgus. - Wyraziliśmy swój sprzeciw i koniec - dodała. Przypomniała także, że tego dnia odbyło się więcej podobnych demonstracji w ramach akcji "Słowo na niedzielę" ogłoszonej przez Strajk Kobiet. Zaapelowała także o zgłaszanie się do niej osób, które z tego powodu mają problemy np. z policją.

- Wydawało mi się, że mamy do tego prawo bo Kościół katolicki od wielu wielu lat ma bardzo ścisłą symbiozę z polityką i politykami, a ja uważam, że tak być nie powinno. - powiedziała. - Rozdział Kościoła od państwa powinien istnieć, a nie być tylko na papierze - stwierdziła przypominając, że "To Kościół wprowadził politykę do swoich murów".

"Nie boję się Ziobry. Zaprosił mnie na ring"

- Jestem gotowa na wszystko nie boję się Zbigniewa Ziobry - powiedziała odnosząc się do zapowiedzi pociągnięcia jej do odpowiedzialności przez prokuraturę.

Posłanka poinformowała jednak, że nie dotarła do niej w tej sprawie żadna oficjalna informacja. - O wszystkim dowiaduję się od dziennikarzy - powiedziała.

- To Zbigniew Ziobro zaprosił mnie na ring, w którym sam jest. Jeśli mnie zaprasza, to ja chętnie z tej potyczki z panem Ziobrą skorzystam - powiedziała polityk lewicy.

- Zbigniew Ziobro chyba nie zdaje sobie sprawy z kim zadziera, ja nie jestem jakimś słabeuszem. Igły też się nie boję, jak ktoś mi robi zastrzyk. Naprawdę jestem przygotowana na wszystko - powiedziała polityk Lewicy w "Graffiti".

Kościół "nie zdaje egzaminu" w sprawie szczepień

Episkopat ogłosił, że decyzja o szczepieniu jest decyzją indywidualną każdej osoby dokonywaną przez nią w sumieniu.

- Znam to stanowisko bardzo dobrze. Gdyby w taki sposób episkopat odpowiadał w kwestii aborcji, antykoncepcji, praw kobiet, to O.K. Ale Kościół katolicki i episkopat bardzo często próbuje być pierwszym medykiem naszego kraju i wypowiada się w kwestii medycyny. Jednak tutaj, gdy powinien stanąć na wysokości zadania i powiedzieć ludziom "szczepcie się, bo to jest ochrona życia i ratowanie nas wszystkich" niestety nie zdaje znowu egzaminu - powiedziała Joanna Scheuring-Wielgus.