Joanna Mucha: Dzisiaj trudno wskazać lidera opozycji, ale myślę, że w krótkim czasie będzie to Szymon Hołownia

- W tej chwili tych liderów jest kilku, ale każdy jest de facto liderem swojego ugrupowania. Mam nadzieję, że dość szybko to się zmieni, bo widząc, co się dzieje w wewnątrz tej organizacji (w ruchu Hołowni - red.), dopiero ją poznaję, to mam wrażenie, że tego nie da się zatrzymać - mówi Joanna Mucha w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News, zapytana o to, kto jest obecnie liderem opozycji.

Zdjęcie Joanna Mucha była gościem Piotra Witwickiego na antenie Polsat News /Polsat News

Przypomnijmy, że Joanna Mucha opuściła Platformę Obywatelską i dołączyła do ruchu Szymona Hołowni.



Reklama

- Trochę żałuję, że pan Jakub Jakubowski nie poczekał, że się spotkamy, porozmawiamy i zobaczymy, w jaki sposób będzie się układała nasza współpraca. Natomiast jedno wiem, że pan Jakubowski już wcześniej deklarował, że będzie występował z ruchu. To, że połączył to z moim przyjściem, jest trochę nie fair - oceniła Mucha, pytana o wypowiedź Jakubowskiego, który w wywiadzie dla polsatnews.pl stwierdził, że "nie był przygotowany, żeby obronić wejście do ruchu polityczki, która w ostatnim czasie nie jest znana z jakichś aktywności, ale jest głównie znana z tego, że była twarzą rządu PO, który się skończył i duża część kraju uznała to za dobre".

- Pan Jakub Jakubowski trochę nam zaszkodził - oceniła.



Klub parlamentarny

- Wiem, że nasz ruch będzie opierał się na stosunkowo niewielkiej grupie już obecnych parlamentarzystów - podkreśliła. - Przez trzy lata (do wyborów - red.) musimy mieć klub parlamentarny, musimy działać w parlamencie, mieć możliwość zgłaszania naszych inicjatyw - tłumaczyła. - Mam nadzieję, że niedługo będziemy mieli koło poselskie - przyznała.

Jak mówiła, ruch "na pewno będzie budowany w oparciu o nowych ludzi".

Poprzednie odcinki programu dostępne są tutaj.