Jan Krzysztof Ardanowski i Lech Kołakowski nie są już zawieszeni w prawach członka PiS. Taką decyzję przekazał w środę (18 listopada) przewodniczący Komitetu Wykonawczego tej partii Krzysztof Sobolewskich.

Zdjęcie Jan Krzysztof Ardanowski /Andrzej Hulimka /Agencja FORUM

"Postanowieniem rzecznika dyscyplinarnego PiS umorzono postępowanie w sprawie naruszenia statutu partii. W związku z tym wygasa decyzja z dnia 17 września o zawieszeniu w prawach członka PiS Jana Krzysztofa Ardanowskiego i Lecha Kołakowskiego" - poinformował na Twitterze Krzysztof Sobolewski.



Informacja ta pojawiła się tuż po tym, jak Lech Kołakowski odbył spotkanie z władzami partii. Jak przekazał dziennikarzom Kołakowski, na spotkaniu rozmawiał z samym Jarosławem Kaczyńskim i jest zadowolony z jego efektów.

Przypomnijmy, że we wtorek rano (17 listopada) Lech Kołakowski ogłosił swoje odejście z PiS. Tłumaczył, że powodem jego decyzji jest sprawa nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, którą nazwał "bublem prawnym". Tym samym nad PiS-em zawisło widmo utraty większości w Sejmie, o czym mówił sam Kołakowski, zapowiadając, że wraz z nim z partii może odejść "kilka osób".

Jeszcze tego samego dnia po południu szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski poinformował o przywróceniu w prawach członka partii 13 z 15 zawieszonych posłów.

Posłowie zostali zawieszeni we wrześniu po tym, jak zagłosowali, mimo dyscypliny partyjnej, przeciwko uchwaleniu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, tzw. piątki dla zwierząt. Zakazuje ona m.in. hodowli zwierząt na futra i wprowadza ograniczenie uboju rytualnego. Nowela, która wywołała protesty środowisk rolniczych, wróciła do Sejmu po tym, jak Senat wprowadził do niej ponad 30 poprawek; nie były one dotąd procedowane przez posłów.