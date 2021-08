Motywem przewodnim spotu jest słońce, które płynąc nad dachami miasta schodzi na ziemię, dając radość wszystkim, którzy napotkają je na swojej drodze. Słoneczne kule rozświetlają się promieniami nowych barw Polsatu, tworząc charakterystyczny wzór, będący istotnym motywem również scenografii i dekoracji. Kule wpadają na plany programów symbolizując emocje, które towarzyszą ich oglądaniu oraz bogate portfolio kontentu stacji, z którego widz może "wybrać swoje wszystko". Gwiazdy bawią się nimi wysyłając widzom pozytywną, słoneczną energię. W ten oryginalny sposób Polsat zaprezentował nową identyfikację wizualną spójną z komunikacją pozostałych marek z grupy.

Na plan stawiło się ponad 100 gwiazd z najważniejszych programów stacji. Zdjęcia do tej produkcji były realizowane w kilkunastu lokalizacjach. Zarówno najmodniejsze miejsca w stolicy, jak i podwarszawskie lasy i rozlewiska Wisły stały się tłem, na którym rozbłysło nowe słońce Polsatu.

"I just wanna shine"

W spocie wykorzystano ponad 500 różnej wielkości kul wykonanych z materiałów odnawialnych, wypełnionych specjalną mieszanką gazów tak, aby spełniały zadania zaplanowane przez twórców spotu - lekko unosiły się w powietrzu lub toczyły się po ziemi. Wszystko w rytmie przewodniego motywu muzycznego spotu, utworu zespołu Fitz and The Tantrums "I just wanna shine".

Reżyseria: Armin Kurasz; nadzór kreatywny: Agata Tadra, Andrzej Szajewski; postprodukcja: Znane Studio; udźwiękowienie: Stereotyp Studio. Produkcja: Dział Autopromocji Telewizji Polsat.