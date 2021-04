"Celem każdego polskiego patrioty jest silne, poważne polskie państwo" - stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który został wybrany Człowiekiem Roku Klubów "Gazety Polskiej". Oprócz niego wyróżnieni zostali także prezes TK Julia Przyłębska oraz Wojska Obrony Terytorialnej.

Jarosław Kaczyński w Sejmie

Prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas gali Strefy Wolnego Słowa, która odbywała się w formule online, otrzymał nagrodę Człowieka Roku Klubów "Gazety Polskiej". - Nagroda, którą państwo przyznali w tym roku, jest wielkim zaszczytem, za który dziękuję - mówił polityk. - Jest wielkim zaszczytem dlatego, że to właśnie środowisko, te szturmowe bataliony, te pułki Polski patriotycznej i niepodległej tę nagrodę przyznają - powiedział Kaczyński.

- Jestem głęboko wdzięczny, zaszczycony i uważam tę chwilę za bardzo ładną, piękną w moim życiu, w życiu, w którym zdarzyły się tragedie, ale w którym przyszły także i sukcesy, sukcesy, które mam nadzieję, że będą kontynuowane dalej. Nie chodzi tutaj już o mnie, ale o tych, którzy zastąpią mnie w tej walce, która ciągle musi trwać, jeżeli chcemy uzyskać to, co powinno być celem każdego polskiego patrioty - silne, jak to mówił mój świętej pamięci brat, poważne polskie państwo - mówił wicepremier.

Nagrodzono Julię Przyłębską

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska podczas gali została uhonorowana nagrodą im. Grzegorza I Wielkiego przyznawaną przez miesięcznik "Nowe Państwo".

- Polska jest wartością. Wartością jest bycie w naszej wspólnocie historyczno-kulturowej, bo powinniśmy być dumni z własnej przeszłości, nie poddawać się pedagogice wstydu i nie czuć się zażenowanymi, że tkwi w nas pewnego rodzaju mesjanizm patriotyzmu, jak umiłowanie ojczyzny i wolności - mówiła Przyłębska odbierając nagrodę.

Nagrodę "Człowiek Roku 2020" Gazety Polskiej otrzymały Wojska Obrony Terytorialnej. Wyróżnienie odebrali w imieniu formacji: szef MON Mariusz Błaszczak i dowódca WOT, gen. dyw. Wiesław Kukuła.

- Żołnierze WOT-u są zawsze blisko, są zawsze gotowi. Żołnierze WOT-u poświęcają się innym - mówił Błaszczak i podkreślał, że służą oni na co dzień w walce z epidemią, są obecni w szpitalach, DPS-ach.

- Wielkim zadaniem, które wykonali żołnierze WOT, jest służba w szpitalach. Dzięki temu cywilna służba zdrowia może się w pełni poświęcić pomocy chorym, dlatego że żołnierze WOT-u wykonują czynności administracyjne, wszystkie czynności, które nie są bezpośrednio związane z leczeniem - mówił szef MON.

"To jest nasz obowiązek"

Przesłanie do czytelników, członków klubu i laureatów przesłał także minister kultury, wicepremier Piotr Gliński. "Dzisiaj składamy szczególne wyrazy szacunku Laureatom dorocznych nagród środowiska 'Gazety Polskiej' - tym, którzy w wybitny sposób przyczyniają się do budowania naszej narodowej wspólnoty i realizują jej rację stanu" - przekazał wicepremier.

"To nasz obowiązek, by pamiętać i wyróżniać tych, którzy przez swoją codzienną pracę dobrze służą Polsce. Takie wyróżnienia są wzorcem i wskazaniem - dla całego polskiego społeczeństwa - co i kto jest dla naszej wspólnoty politycznej najcenniejszy i najważniejszy" - podkreślił.

