Platforma poszła bardzo ostro w lewo, w stronę lewackiego ekstremizmu, co nas trochę zaskakuje - ocenił prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński /Andrzej Iwańczuk /Reporter

W zapowiedzi rozmowy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, która w całości ma się ukazać w niedzielę wieczorem, napisano, że dotyczy ona układu politycznych sił na koniec 2020 roku oraz tego, czy nie tworzy się nowy pomysł na pokonanie PiS w wyborach.

Reklama

Pierwsza obserwacja - jak napisano w zapowiedzi wywiadu - dotyczy samego PiS. "Prawą flankę utrzymujemy i jesteśmy na niej mocni. Nie pójdziemy na lewo - to jest oczywiste" - mówi Kaczyński.



Z kolei druga obserwacja dotyczy już samego kursu, który obrała Platforma Obywatelska. "Platforma poszła bardzo ostro w lewo, w stronę lewackiego ekstremizmu, co nas trochę zaskakuje" - przyznał lider PiS.

Wicepremier zastanawia się także, czy tworzy się nowy układ opozycji. "Pytanie, czy jest prawdą, że to układ z Hołownią, że oni mają wypchnąć lewicę, a Hołownia ma zająć miejsce na centrum. Wszystko to jest nowym-starym pomysłem, by nas pozbawić władzy" - podkreślił lider Zjednoczonej Prawicy.



"Rzeczpospolita" przywołuje na końcu zapowiedzi wywiadu z prezesem PiS fakt, że w ostatnim czasie wielu ważnych polityków PO z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim na czele przyznało, że wspiera liberalizację prawa antyaborcyjnego, ale inni, w tym były szef partii Grzegorz Schetyna, się z tym nie zgadzają.

Czytaj też: Bogdan Zdrojewski: Konserwatyści w PO zepchnięci na margines



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czarzasty w "Gościu Wydarzeń": Zachowania rządu mają znamiona bałaganu Polsat News