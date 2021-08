​Jarosław Kaczyński: Kłaniamy się nisko i dziękujemy za wierną służbę żołnierzom

W Łodzi główne uroczystości odbyły się przed grobem Nieznanego Żołnierza. W ich trakcie minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau odczytał list Jarosława Kaczyńskiego skierowany do uczestników niedzielnych obchodów Święta Wojska Polskiego w Łodzi.

Wicepremier wskazując genezę święta przypomniał, że 98 lat temu, 4 sierpnia 1923 roku minister spraw wojskowych, gen. broni Stanisław Szeptycki wydał rozkaz dzienny, w którym można przeczytać, że "dzień 15 sierpnia jest świętem żołnierza". "W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz; w rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość i niepodległość Polski" - zaznaczył.

Kaczyński przypomniał kluczowe manewry, ofensywy i operacje Wojska Polskiego, które przed 101 laty doprowadziły do zwycięstwa nad Sowietami. "W wojnie polsko-bolszewickiej nie tylko obroniliśmy naszą ledwo co uzyskaną niepodległość, ale to zwycięstwo przekreśliło plany podboju Europy przez Sowietów" - dodał.



"Dziś, jak Polska długa i szeroka oddajemy część nie tylko bohaterom wojny 1920 roku, ale przede wszystkim polskim żołnierzom, którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny, a w czasach pokoju stali na straży bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. W tym dniu w sposób szczególny czujemy się dumni z naszej armii, z tego jakich Polska miała i ma żołnierzy. Kłaniamy się nisko i dziękujemy za wierną służbę obecnym żołnierzom Wojska Polskiego wszystkich stopni, a zwłaszcza żołnierzom garnizonu łódzkiego" - podkreślił szef PiS.

Kaczyński podziękował też rodzinom wojskowych, które dzielą z nimi trudy wojskowej służby oraz tworzą "najpiękniejszą instytucję na świecie, jaką jest dom rodzinny".

Zgormadzonym na uroczystości oraz całej ojczyźnie życzył, by Polacy już nigdy nie musieli walczyć w obronie Rzeczypospolitej i by mogli swój patriotyzm wyrażać nie poprzez przelewanie krwi w imię wolności, ale przez zwykłą codzienną pracę dla Polski.

"Ponieśli największą ofiarę, oddawali swoje życie i zdrowie"

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński w swoim przemówieniu przyznał, że mamy być prawo dumni z żołnierzy Wojska Polskiego, ponieważ nigdy nie służyli celom niskim. Jak tłumaczył, żołnierz polski nie wykonywał misji moralnie nagannej. - Możemy być dumni nie tylko z geniuszu wojskowego, ale również z postawy i honoru, które prezentowali żołnierze polscy poprzez wszystkie wieki naszej historii - powiedział.

- Z tych kamienic, naszych łódzkich, ale także z innych rynków - z Sieradza, Wolborza, Piotrkowa, Zduńskiej Woli, Łowicza i wielu innych, ponad 20 tys. żołnierzy walczyło na polu Bitwy Warszawskiej. Ponieśli największą ofiarę, oddawali swoje życie i zdrowie w imię wolności Polski i w imię idei większych. Powinniśmy wyciągnąć z tego patriotyczno-moralną lekcję i pamiętać o nich nie tylko w święto 15 sierpnia i inne rocznice - zaapelował wojewoda.





Dodał, że "ich dokonania, ich życiorysy powinny nas natchnąć myślą o tym jak ta wielka ofiara przekłada się na to, że dziś funkcjonujemy, mówimy po polsku i możemy cieszyć się wolnością, niepodległością i suwerennością, które nie są dane raz na zawsze".

Obchody w Łodzi

Wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego i stulecia Bitwy Warszawskiej w Łodzi rozpoczęły się mszą św. w intencji ojczyzny w archikatedrze celebrowaną przez metropolitę łódzkiego abp. Grzegorza Rysia.

W programie łódzkich uroczystości znalazły się też: zmiana warty, apel pamięci, salwa honorowa, złożenie wieńców i kwiatów oraz defilada kompanii honorowych.

Łodzianie w niedzielę mogą także wziąć udział w wydarzeniu - Spacerem po zielonej Łodzi. Jego uczestnicy odwiedzą teren poligonu na Brusie. Tematem spaceru nie będzie przyroda, ale mroczna historia tego obiektu. W tym roku po 6 latach przerwy rozpoczęły się kolejne poszukiwania ofiar na Poligonie Brus.

15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski bitwy w wojnie 1920 roku. Dzień ten został ogłoszony świętem Wojska Polskiego w 1923 r. i pozostawał nim do roku 1947. Później dzień wojska obchodzono 12 października w rocznicę bitwy pod Lenino. Od 1992 roku święto Wojska Polskiego ponownie jest obchodzone w połowie sierpnia.