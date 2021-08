"No i Jarosław Gowin poza rządem, ale czy to oznacza, że posłowie Porozumienia poza większością rządową. Poważny test lojalności" - napisał na Twitterze Artur Dziambor z Konfederacji.

"Każda telenowela ma swój koniec - Jarosław Gowin poza rządem" - skomentowała z kolei Małgorzata Tracz (Zieloni). "Niestety, znając umiejętności korupcji politycznej PiS oraz giętkość kręgosłupów wielu posłanek i posłów z Porozumienia, to wcale nie oznacza, że są poza Zjednoczoną Prawicą" - dodała.

"W związku z bieżącymi wydarzeniami nie wyobrażam sobie dalszej współpracy w ramach Klubu PiS" - napisał Jan Strzeżek z Porozumienia i zapowiedział odejście z Klubu Radnych PiS. Później dodał także: "10 sierpnia 2021 roku oficjalnie skończyła się Zjednoczona Prawica".

"Zjednoczona Prawica nie istnieje. Zniszczył ją PiS swoim dążeniem do socjalizmu. Brak szacunku dla przedsiębiorców i własności prywatnej musiał się tak skończyć" - dodał Michał Wypij z Porozumienia.





"Wyrzucenie Jarosława Gowina oznacza, że władza gnije, a Kaczyński ma kłopoty. Ale to nie jest koniec. To nie jest nawet początek końca. To zaledwie koniec początku" - skomentował Mariusz Witczak, poseł PO.





"No i po Gowinie. Rząd mniejszościowy?" - skomentowała Katarzyna Lubnauer, posłanka KO.

"Gdzie Jarosławów dwóch tam o jednego za dużo" - napisał Leszek Miller.



Z kolei Krzysztof Śmiszek, poseł Lewicy napisał: "Premier Gowin wyrzucony z rządu. Czyżby jutro posłowie najbardziej "wolnościowej" partii w Sejmie, czyli Konfederacji mieli zagłosować przeciwko wolności mediów? Trzeba będzie patrzeć na ręce".



"Podważanie działania rządu i Polskiego Ładu"

Premier Mateusz Morawiecki we wtorek podpisał i skierował do prezydenta dymisję wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina - powiedział Piotr Müller, rzecznik rządu. Jak stwierdził, rząd z niepokojem obserwuje działania, które podejmuje Jarosław Gowin. Jest to - jak stwierdził Müller - podważanie działania rządu i Polskiego Ładu.



- Odpowiedzią na kryzys związany z epidemią jest Polski Ład, który był wspólnie wypracowany w ramach Zjednoczonej Prawicy i pod którym podpisali się wszyscy liderzy Zjednoczonej Prawicy - powiedział Müller.



Jak przypomniał rzecznik, pod tymi postulatami podpisał się też Jarosław Gowin, lider Porozumienia. Jednak - kontynuował Müller - ostatnie działania Gowina podważają zaufanie co do wspólnego działania w ramach Zjednoczonej Prawicy.