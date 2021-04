W programie Polsat News "Graffiti" wicepremier Jarosław Gowin przyznał, że obóz Zjednoczonej Prawicy wszedł na niebezpieczną ścieżkę. - Niektórzy komentatorzy nazywają drogą ku "awuesizacji", takiego wewnętrznego rozkładu. Ale można z tej ścieżki jeszcze zawrócić – powiedział.

Zdjęcie Jarosław Gowin, wicepremier i lider Porozumienia /Polsat News /Polsat News

"Mamy napięcia w koalicji. Dobrze, żeby koalicjanci pamiętali przysłowie "dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwie", otóż może się urwać" - przyznał w wywiadzie dla "Gazety Polskiej" prezes PiS Jarosław Kaczyński.

O napięcia w obozie władzy pytany był w Polsat News wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii, Jarosław Gowin. Przyznał on, że Zjednoczona Prawica weszła na niebezpieczną ścieżkę, z której jednak można zawrócić.



- To wymaga, przede wszystkim, szczerych rozmów w cztery oczy czy w gronie trzech liderów - powiedział Gowin.

Wicepremier stwierdził, że każdy z koalicjantów ma uzasadnione powody do pretensji wobec pozostałych partnerów. - Porozumienie uważa za niedopuszczalne to, co dzieje się w mediach publicznych oraz próbę obalenia legalnych władz partii, co nie działo się bez wsparcia zewnętrznego - podkreślił.