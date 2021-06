Premier Mateusz Morawiecki przyjął rezygnację Marka Zagórskiego z funkcji sekretarza stanu odpowiedzialnego za informatyzację - poinformował rzecznik rządu. Tym samym potwierdziły się informacje Interii, że to Janusz Cieszyński będzie odpowiedzialny za cyfryzację w ramach KPRM.

Premier Mateusz Morawiecki powołał Janusza Cieszyńskiego na stanowisko sekretarza stanu odpowiedzialnego za informatyzację. Funkcję obejmie od 8 czerwca - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

O tym, że Cieszyński wraca do rządu Interia informowała we wtorek .



Obecnie sfera cyfryzacji podlega bezpośrednio KPRM. Obowiązki ministra cyfryzacji pełni aktualnie premier Mateusz Morawiecki.



Janusz Cieszyński był wiceministrem zdrowia

Janusz Cieszyński w latach 2018-2020 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. Odpowiadał tam m.in. za cyfryzację ochrony zdrowia, w tym za e-recepty. Był także członkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji przy premierze. Z Mateuszem Morawieckim współpracował już wcześniej - był jego doradcą w Ministerstwie Rozwoju, a następnie w Ministerstwie Finansów. W latach 2016-2017 kierował Departamentem Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju.



Po rezygnacji z MZ Cieszyński został wiceprezydentem Chełma.



"Afera respiratorowa"

Nazwisko Cieszyńskiego pojawiło w kontekście zakupu respiratorów w kwietniu ubiegłego roku od firmy należącej - według mediów - do handlarza bronią. Wicepremier Jarosław Kaczyński, szef komitetu do spraw bezpieczeństwa, wydał oświadczenie , w którym poinformował, że decyzja o zakupie została podjęta w oparciu o informacje przekazane przez służby specjalne, a te "nie wiedziały przeciwwskazań".



- To oświadczenie to potwierdzenie tego, co mówiliśmy razem z panem profesorem Łukaszem Szumowskim od początku tej sprawy. Warto wskazać, że informacje o konkretnych zakupach, które dokonywało ministerstwo, były dostępne na stronie internetowej. To nie jest tak, że ktoś coś w sposób sensacyjny ujawnił - mówił Cieszyński na antenie Polsat News pod koniec stycznia.

Oskarżenia pod swoim adresem nazywał elementem politycznej walki i zapewniła, że od samego początku tej sprawy resort zdrowia współpracował z CBA, które "pozytywnie zaopiniowało transakcję".