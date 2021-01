W wywiadzie dla Interii prezydent Andrzej Duda wyszedł z propozycją rozważenia kandydatury Jana Marii Rokity na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Inicjatywa głowy państwa wywołała falę komentarzy w mediach społecznościowych. Na jeden z wpisów odpowiedział sam prezydent.

- Całkiem dobrym i wartym rozważenia kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich mógłby być Jan Maria Rokita. Nie wiem, jakie jest jego zdanie na ten temat, ale to człowiek, który zna politykę i jej realia. Uczestniczył w tworzeniu polskiego prawa przez wiele lat i rozumie jego niedostatki, sam osobiście wiele doświadczył. Myślę, że jego wyczucie spraw ludzkich może mieć wymiar szczególny = powiedział prezydent Andrzej Duda w rozmowie z redaktorem naczelnym Interii Piotrem Witwickim.



Ziobryści popierają inicjatywę

Propozycję popierają politycy Solidarnej Polski Michał Woś i Patryk Jaki.



"Warta uwagi propozycja @AndrzejDuda. Jeśli Jan Maria Rokita zgodzi się kandydować na Rzecznika Praw Obywatelskich, a większość koalicyjna byłaby gotowa go poprzeć, @SolidarnaPL @ZiobroPL zagłosuje za jego kandydaturą" - napisał Woś.





"Jestem za Rokitą. (...) Szkoda takiej postaci na "publicystkę", kiedy mógłby pracować dla państwa" - to z kolei wpis europosła Patryka Jakiego.





Opozycja sceptycznie i krytycznie

Sceptycznie i krytycznie do propozycji podchodzą politycy opozycyjni.



"Jest wiele słusznych pretensji o to, że Prezydent nam od sierpnia zaniknął, że boi się zabierać głos. Pomysł z Rokitą pokazuje, że czasem lepiej, by @AndrzejDuda jednak milczał" - uważa z kolei Michał Kobosko, wiceprezes Stowarzyszenia Polska 2050.





"Dyskusja wrzucona przez PAD dot. kandydatury J. Rokity na funkcje RPO i zachwyty części ZP nad nią, jasno pokazują, że z kandydaturą P. Wawrzyka już się pożegnano. Z tą będzie podobnie. PiS nie jest zdolny popierać kogoś, kto nie jest z ich bliższego czy dalszego kręgu" - napisał Sławomir Neumann z PO.



"J.Rokita nie zechce kandydować na stanowisko RPO. Zbyt dobrze pamięta przymiarki do 'Premiera z Krakowa', by zostać 'Rzecznikiem z Krakowa'" - napisała Lena Kolarska-Bobińska, była minister nauki i szkolnictwa w rządzie PO-PSL.





"Bili go Niemcy? To ma kwalifikacje" - kpi Adam Szłapka z Nowoczesnej.



"Kandydatura z kategorii "żart"!" - komentuje Krzysztof Śmiszek z Lewicy.





Andrzej Duda: Proszę wziąć tabletkę "na ciśnienie" i zapiąć pasy

Na jeden z komentarzy użytkowników Twittera zareagował sam prezydent. "Szanowna Pani Ireno! Proszę wziąć tabletkę "na ciśnienie" i zapiąć pasy. Nikt nie obiecywał, że to będzie przejazd bryczką po Lublinie. Serdecznie pozdrawiam i życzę spokojnego Święta Trzech Króli. Jednak ciągle trzech ;-)" - napisał Andrzej Duda.