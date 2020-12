Główny Inspektorat Sanitarny z powodu wykrycia bakterii Salmonella spp. wycofał ze sprzedaży jedną partię jaj kurzych ściółkowych. Produkt ten był sprzedawany w znanej sieci sklepów.

Zdjęcie GIS Wycofuje ze sprzedaży jaja z salmonellą /gis.gov.pl /

Jak informuje GIS, w wyniku urzędowej kontroli i badania laboratoryjnego przeprowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną wykryto obecność bakterii Salmonella spp. w jednej partii jaj - "zarówno na powierzchni skorupek oraz w treści jaj". Chodzi o jaja kurze ściółkowe.

Reklama

Kod na skorupkach to 2PL 14131317, a nr partii 21.12.2020.O8. Termin przydatności do spożycia, jak podano, to 21.12.2020 r.

Partię jaj wyprodukowała firma Polskie Fermy Grupa Producentów Sp. z o.o. Były one sprzedawane w sieci sklepów Stokrotka.

W komunikacie GIS wskazuje, że konsumenci, którzy zakupili produkt z wymienionych partii, mogą dokonać zwrotu w najbliższym sklepie sieci.

"Wszystkim klientom, którzy zwrócą produkt lub jego część wraz z opakowaniem (konieczne do identyfikacji partii produktu) zostanie zwrócony koszt nabycia produktu" - czytamy.

Trwa dalsze postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

Komunikat GIS w całości dostępny jest TUTAJ.