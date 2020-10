"Nawiązując do dzisiejszych doniesień medialnych, chciałam potwierdzić - tak, pracownicy Ministerstwa Rozwoju otrzymali nagrody" - poinformowała była wicepremier Jadwiga Emilewicz. W ten sposób odniosła się do porannych informacji, z których wynikało, że w ostatnim dniu swojego urzędowania przyznała około 6 mln zł nagród.

"Te nagrody to forma podziękowania i docenienia pracowników ministerstwa, którzy od wybuchu pandemii zamienili domy na pokoje w ministerstwie, pracowali dzień w dzień, po godzinach, nocą, przysypiając na karimatach po to, by jak najszybciej wypracować rozwiązania ratujące polskie firmy przed upadkiem, a miliony pracowników przed bezrobociem. To dzięki nim praca została wykonana na czas i co najważniejsze - przyniosła pozytywne efekty" - napisała Jadwiga Emilewicz na Facebooku.

Była wicepremier podkreśliła, że wypłacone środki pochodziły z oszczędności na funduszu wynagrodzeń, uzyskanych w trakcie bieżącego roku. "Nie przyznałam nagród nikomu z politycznego kierownictwa. Dostali je tylko urzędnicy, którzy wykonywali bardzo ciężką pracę przy tarczach antykryzysowych, które powstawały w Ministerstwie Rozwoju" - wyjaśniła.

"Taka jest natura mediów"

"Rozumiem, że taka jest natura mediów i nośne są nagłówki, informujące o urzędnikach, którzy dostają pieniądze - ale proszę, bądźmy rzetelni i nie piętnujmy ludzi, którzy wykonali kawał ciężkiej pracy. Jeszcze raz chciałabym im dziś za to podziękować" - podkreśliła.

Wcześniej RMF FM ustaliło, że dyrektorzy departamentów mogli liczyć na półtorej dodatkowej pensji, a duża grupa pracowników na "dodatkowe świadczenie" w wysokości ponad połowy ich miesięcznego wynagrodzenia. Łącznie dało to sumę 6 mln zł.

Jak podało radio, "pracownicy resortu dostali informację, że to docenienie ich zaangażowania w pracę nad kolejnymi tarczami antykryzysowymi". "Decyzja zapadła tuż przed zmianami w resorcie: następnego dnia Jadwigę Emilewicz zastąpił Jarosław Gowin" - poinformowała stacja.