- Nie ma mowy o wyłączeniu kopalni Turów. Naszą intencją jest, by zakład działał co najmniej do końca 2044 roku - powiedział minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dodał, że uwzględnienie postanowienia TSUE oznaczałoby próbę "dzikiej transformacji". - 80 tys. osób, licząc rodziny, utrzymuje się z tego zakładu. To również miejsce zysku dla 3000 podwykonawców, z którym podpisano umowy na 5,5 mld zł - dodał.

Konferencję zorganizowano przed zakładem z Turowie. Minister Sasin przekazał, że spotkał się z załogą kopalni oraz szefostwem zarówno kopalni, jak i elektrowni.

- Przedstawiliśmy aktualny stan rzeczy jeśli chodzi o spór z Czechami. Nie ma mowy o wyłączeniu kopalni Turów i to z wielu powodów. Po pierwsze uważamy, że mamy w tym sporze rację, nie ma żadnych przesłanek, również wynikających z uwarunkowań środowiskowych, by takie postanowienie TSUE mogło być wykonane. Po drugie zamknięcie kopalni byłoby potężnym ciosem w polską energetykę i gospodarkę - argumentował.

Przypomniał, że elektrownia w Turowie, z węgla brunatnego wydobywanego w kopalni, produkuje 8 proc. energii zużywanej w Polsce.

- To coś co decyduje o zrównoważonym bilansie energetycznym Polski i nie możemy z tego zrezygnować - mówił.

"Podwykonawcy skazani zostaliby na zagładę"

Trzecim argumentem wskazanym przez Sasina jest fakt, że "wykonanie postanowienia TSUE pociągnęłoby za sobą katastrofalne skutki społeczne ekonomiczne dla regionu". - 80 tys. osób, licząc rodziny, utrzymuje się z tego zakładu. To również miejsce zysku dla 3000 podwykonawców, z którym podpisano umowy na 5,5 mld zł. Te wszystkie firmy skazane byłby na zagładę - podkreślił.

Intencją rządu - jak przekazał - jest, by zakład w Turowie działał co najmniej do końca 2044, do kiedy została wydana koncesja.

Decyzja TSUE

W ubiegły piątek TSUE nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia skargi Czech w tej sprawie, czyli wydania wyroku.

Czechy uważają, że kopalnia Turów ma negatywny wpływ na regiony przygraniczne, gdzie zmniejszył się poziom wód gruntowych.