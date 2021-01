​Senator Jacek Bury odchodzi z klubu Koalicji Obywatelskiej i rozpocznie współpracę z ruchem Polska 2050 Szymona Hołowni. Polityk ogłosił swoją decyzję na konferencji prasowej.

Zdjęcie Senator Jacek Bury /Andrzej Iwańczuk/Reporter /Reporter

- Mam nadzieję, że senator Bury dołączy w niedługim czasie do naszej reprezentacji parlamentarnej, która wiem, że niebawem przybierze postać klubu parlamentarnego - powiedział Hołownia na konferencji prasowej w Senacie.

Jak podkreślił, senator Bury jest "duchem, który lubi wygrywać"; stwierdził też, że właśnie takiego ducha potrzeba po opozycyjnej stronie.

- Bycie w opozycji, to nie jest ciepła opozycyjna posada, to nie jest umówienie się na cztery lata krytykowania rządu, żeby później odnowić do tego mandat. Bycie opozycją wobec rządu, to walka, to nieustanny bój o to, żeby zyskać odpowiedzialność za los obywateli, za sprawy Rzeczpospolitej. Liczę na to, że z Jackiem Burym będzie nam w tej drodze łatwiej - mówił Hołownia.

Zaznaczył, że z senatorem Burym Polskę 2050 łączy m.in. "umiłowanie do jawności procedur panujących w polityce".

Wcześniej Szymon Hołownia zapowiedział, że w tym miesiącu do Polski 2050 dołączą kolejny parlamentarzysta oraz znany i ceniony samorządowiec. - Jesteśmy także w rozmowach z kolejnymi parlamentarzystami, którzy być może do nas dołączą - dodał. Hołownia nie wykluczył, że transferów w najbliższym czasie będzie więcej.

We wrześniu do Polski 2050 dołączyła posłanka Hanna Gill-Piątek, która opuściła wówczas klub Lewicy.