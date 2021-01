Izraelska dyplomatka w Polsce: Holokaust jest bezprecedensowym wydarzeniem w historii ludzkości

- Auschwitz jest dla wielu Izraelczyków symbolem horroru Holokaustu - podkreśla charge d'affaires ambasady Izraela w Polsce Tal Ben-Ari Jalon w związku z 76. rocznicą wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz. Jej zdaniem w "Izraelu bardzo jasne jest, że obozy zagłady były niemieckie" oraz to, jaką rolę w przetrwaniu Żydów odegrali Sprawiedliwi wśród Narodów Świata.

Zdjęcie Wejście do obozu Auschwitz /AFP

W związku z pandemią koronawirusa obchody 76. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz 27 stycznia wyjątkowo nie odbędą się na terenie Miejsca Pamięci, a w przestrzeni internetowej - podano na stronie internetowej Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Podobnie wyzwolenie Auschwitz i ustanowiony tego dnia Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu zostanie upamiętniony w Izraelu.

- Holokaust jest bezprecedensowym wydarzeniem w historii ludzkości, w przeciwieństwie do jakiegokolwiek ludobójstwa, które miało miejsce przed czy po nim, a lekcja, którą świat musi z niego wyciągnąć, jest również uniwersalna i dotyczy nas wszystkich. (...) Nauczając o Holokauście, powinniśmy uczyć o przeszłości, aby ofiary nie zostały zapomniane - powiedziała charge d'affaires Tal Ben-Ari Jalon. Podkreśliła, że "(...) w Izraelu bardzo jasne jest, że obozy zagłady były niemieckie, mimo że powstały na polskiej ziemi" - zaznacza Tal Ben-Ari Jalon.

"Symbol horroru Holokaustu"

- Auschwitz jest dla wielu Izraelczyków symbolem horroru Holokaustu - mówi Jalon, która sama straciła bliskich w niemieckim obozie. By ich upamiętnić w dniu wyzwolenia Auschwitz zapali znicze.



Pytana o formułę dotychczasowych i tegorocznych obchodów w Izraelu Jalon wskazuje, że w Izraelu upamiętnia się "Holokaust zarówno w międzynarodowym dniu 27 stycznia, jak i w izraelskim Dniu Pamięci o Holokauście, obchodzonym według kalendarza żydowskiego". - Nasze ambasady na całym świecie co roku organizują obchody 27 stycznia, np. gdy byłam delegowana do Etiopii, na terenie kompleksu ONZ odbywały się uroczystości z udziałem przedstawicieli innych ambasad, w tym Ambasady RP - wspomina.

Jalon zapewnia, że "o Holokauście uczy się we wszystkich izraelskich szkołach, a nawet już w niektórych przedszkolach". - Jeśli chodzi o Auschwitz, to dzieci uczą się o okropnościach obozu, życiu więźniów, marszach śmierci i oczywiście wyzwoleniu obozu - wskazuje dyplomatka. I zaznacza, że "wyzwolenie obozów przez wojska alianckie położyło kres nędzy jeńców, dało im nadzieję i zakończyło najczarniejszy okres w historii ludzkości".

Pytana o to, na ile w przestrzeni publicznej, w szkołach, w mediach poruszana jest kwestia Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, w tym licznej grupy Polaków, Jalon zapewnia: - W nauczaniu o Holokauście zawsze porusza się temat Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Młodzież szkolna czy grupy odwiedzające Yad Vashem w ramach wizyty w Muzeum są zabierane do Ogrodu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Izraelka dodaje, że "o kwestii Sprawiedliwych dyskutuje się równie często, jak o nazistowskich kolaborantach". - Wielu obecnie żyjących Izraelczyków doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że nie byłoby ich z nami, gdyby nie bohaterstwo Sprawiedliwych z Polski i innych krajów, którzy uratowali ich rodziców i dziadków - podkreśla.

Obchody online

Transmisja upamiętnienia 76. rocznicy wyzwolenia niemieckiego Auschwitz rozpocznie się 27 stycznia 2021 r. o godz. 16. i będzie dostępna w interenecie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Polski Andrzej Duda. Głównym motywem 76. rocznicy wyzwolenia będzie los dzieci zamordowanych w Auschwitz przez niemieckich oprawców.

- W Auschwitz zamordowano ponad 200 tys. dzieci. Zupełnie niewinnych, dobrych, ciekawych życia, kochających swoich najbliższych, ufnych dzieci. Nigdy świat dorosłych - przecież tak często niesprawiedliwy i okrutny - nie objawił tak bardzo swojej bezduszności, swojego zła. Tego się nie da usprawiedliwić żadną ideologią, żadnymi rozliczeniami, żadną polityką. W tym roku rocznicę wyzwolenia chcemy poświęcić wszystkim najmłodszym ofiarom obozu - powiedział cytowany na stronie dyrektor Muzeum dr Piotr M. A. Cywiński.

Szacuje się, że do Auschwitz deportowanych zostało co najmniej 232 tys. dzieci, z których ok. 216 tys. stanowili Żydzi, 11 tys. Romowie, ok. trzech tys. Polacy, ponad tysiąc Białorusini, a także kilkuset Rosjan, Ukraińców i przedstawicieli innych nacji. Ogółem w obozie zarejestrowano ok. 23 tys. dzieci i młodocianych, z których w styczniu 1945 r. na terenie niemieckiego Auschwitz oswobodzono nieco ponad 700.

Auschwitz był największym z niemieckich obozów koncentracyjnych i ośrodków Zagłady. Życie straciło tu ponad 1,1 mln ludzi.

Charge d'affaires Jalon (Yaalon) jest obecnie najwyższym rangą dyplomatą w izraelskiej placówce w Warszawie.