- W mojej sytuacji, przy braku komunikacji ze strony mojej oficjalnej partii, przyzwoitością było, żeby się odwołać. Zrobiłem to. Co do przyszłości: czym innym jest przystąpienie do jakiejś formacji (PSL - red.), a czym innym rozmowa i współpraca. To nie jest wykluczone - mówił z końcem maja Interii Ireneusz Raś, polityk wyrzucony z PO przez Borysa Budkę.

Wykluczono dwóch posłów

Zarząd Krajowy PO podjął w 14 maja decyzję o wykluczeniu z partii dwóch posłów: Pawła Zalewskiego i Ireneusza Rasia. Obaj w ostatnim czasie krytykowali publicznie działania władz partii. Sygnowali także list ponad 50 parlamentarzystów PO i KO, w którym znalazł się m.in. apel o zmiany w Platformie.



"Wszystkim dziękuję za dobre słowo po zaskakującej decyzji mojej partii. Partii, dla której pracowałem 16 lat i z którą odniosłem tak wiele sukcesów" - napisał wówczas Raś na Twitterze. Jak dodał, "nigdy nie sądził, że o tak ważnej decyzji dowie się z mediów".