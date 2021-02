Serwisy Grupy Polsat-Interia w styczniu 2021 roku odwiedziło 20,1 milionów realnych użytkowników - wynika z badania Mediapanel. Dystans do Grupy RASP oraz Wirtualnej Polski wynosi obecnie zaledwie 1,49 oraz 1,64 mln RU. - Wyniki badania nie są dla nas niespodzianką, lecz oczekiwaną konsekwencją zmian właścicielskich, trafnych decyzji biznesowych oraz ciężkiej pracy i wytrwałości - podkreśla Artur Potocki, Prezes Zarządu Grupy Interia.pl.

Tylko siedem internetowych podmiotów w Polsce może pochwalić się wynikiem przewyższającym 20 milionów realnych użytkowników każdego miesiąca. Są to Google, YouTube, RASP, Wirtualna Polska, Facebook, Allegro, a od stycznia tego roku także Interia.

Stały wzrost

Liczba realnych użytkowników Interii rośnie z każdym miesiącem. W czwartym kwartale 2020 roku średnia miesięczna liczba RU wynosiła 19,7 mln (o 1 mln RU więcej niż w trzecim kwartale 2020 roku), by w styczniu 2021 osiągnąć wyniki przekraczający 20 mln.

Wynik ten udało się wypracować dzięki synergiom, jakie płyną z obecności Interii w Grupie Polsat oraz z szeregu działań podjętych przez portal – zwiększenia liczebności redakcji serwisów Sport, Wydarzenia i Pomponik, uruchamiania nowych jakościowych projektów, jak ekologiczna Zielona Interia czy Weekendowy Magazyn Tygodnik. Całość tych zmian wspiera największa w historii Interii kampania reklamowa pod hasłem "Portal, który towarzyszy mi każdego dnia".

Wynik jest konsekwencją zmian

- Wyniki badania nie są dla nas niespodzianką, lecz oczekiwaną konsekwencją zmian właścicielskich, trafnych decyzji biznesowych oraz ciężkiej pracy i wytrwałości. Internet współtworzymy od ponad dwóch dekad, doskonale wiemy, czego oczekuje polski internauta i wiemy, jak mu to dostarczyć, a przynależność do Grupy Polsat pozwala nam jeszcze lepiej wykorzystywać ten potencjał – mówi Artur Potocki, Prezes Zarządu Grupy Interia.pl.

Według badania Mediapanel w styczniu 2021 roku strony i aplikacje całej Grupy Polsat-Interia przyciągnęły 20,1 mln realnych użytkowników, którzy wygenerowali 1,71 mld odsłon.

