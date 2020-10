Na Krakowskim Przedmieściu pod kościołem św. Krzyża trwa protest związany z czwartkowym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów o dopuszczalności aborcji. Jedna z protestujących – starsza kobieta - została zwleczona ze stopni budynku świątyni przez mężczyzn określających się "strażą kościoła". W sieci pojawiło się nagranie incydentu.

Zdjęcie Na miejscu interwencja "strażników kościoła" /Andrzej Iwańczuk /Reporter

Na nagraniu wideo zamieszczonym w sieci widać starszą kobietę, biorącą udział w akcji protestacyjnej, która stoi przed drzwiami kościoła św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Za przyzwoleniem funkcjonariuszy policji, którzy znajdują się na miejscu, kobieta zostaje zwleczona po schodach przez mężczyzn, którzy określają się mianem "straży kościoła".

"Straż kościoła jak najbardziej, to jest wasz teren" - mówi na nagraniu jeden z funkcjonariuszy. Poprosiliśmy policję o odniesienie się do sprawy. Czekamy na odpowiedź.

Wejścia pilnuje "Straż Marszu Niepodległości"?

Protest na Krakowskim Przedmieściu trwa od godzin przedpołudniowych. Manifestanci zajmują przestrzeń pomiędzy pomnikiem Mikołaja Kopernika, a bramą Uniwersytetu Warszawskiego.

Dochodzi do przepychanek oraz prób wejścia protestujących do kościoła. Drzwi do świątyni pilnują młodzi mężczyźni. Na kurtkach mają naszywki z napisem "Straż Marszu Niepodległości", wśród nich widać Roberta Bąkiewicza - prezesa stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

Kilku uczestnikom protestu udało się wtargnąć do kościoła, w którym odbywała się msza i chrzest kilkorga dzieci. Zostali oni jednak wyprowadzeni. Według relacji osób pilnujących porządku miały one zakłócać przebieg nabożeństwa.