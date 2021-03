29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się pod hasłem "Gramy z głową". Choć nie można było go przeprowadzić w podobny sposób, co w poprzednich latach, Orkiestra nie przestała grać. Ile udało się zebrać?

Zdjęcie Konferencja prasowa Jerzego Owsiaka /Andrzej Hulimka /Agencja FORUM

29. Finał WOŚP dedykowany był już po raz drugi dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Zbierano pieniądze na zestawy endoskopów laryngologicznych, endoskopy giętkie, zestawy endoskopów sztywnych do oceny górnych dróg oddechowych, egzoskopy, lasery diodowe, nawigacje optyczne otolaryngologiczne koblatory do operacji migdałków, aparaty USG i RTG, kardiomonitory, lampy czołowe, lampy operacyjne i polisomnografie do diagnostyki bezdechu sennego.

Fundacja włączyła się też w walkę z koronawirusem. Kupowała sprzęt ratujący życie, w tym karetki, respiratory i kardiomonitory, wspierała szpitale, DPS-y i hospicja. Jak poinformował Jerzy Owskak, przeznaczono na to ponad 70 mln zł.



- Zbliżając się do Finału, miałem jedno odczucie - my wszyscy ludzie wspierający Orkiestrę gramy wszyscy razem! - powiedział Jerzy Owsiak w czasie konferencji prasowej.

Deklarowana kwota, zebrana w czasie 29. finału WOŚP, to 127 495 626 zł. W rzeczywistości Orkiestra zebrała 210 813 830,10. To najwyższa kwota w historii fundacji.

