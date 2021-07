Polskie wioślarki wywalczyły olimpijskie srebro w nocy z wtorku na środę czasu polskiego. Był to pierwszy medal dla Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Zdobyła go drużyna w składzie: Katarzyna Zillmann, Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko i Maria Sajdak w rywalizacji wioślarskich czwórek podwójnych.

Po wyścigu jedna z wioślarek, Katarzyna Zillmann podziękowała za wsparcie swojej dziewczynie. Zillmann mówi otwarcie o swojej orientacji i aktywnie wspiera społeczność LGBT+. Czytaj również w serwisie INTERIA SPORT



Milczenie prezydenta część internautów połączyła z wypowiedzią Zillmann, przypominając słowa Dudy z kampanii wyborczej. "Próbuje się nam, proszę państwa, wmówić, że to ludzie. A to jest po prostu ideologia" - mówił wówczas o LGBT.

Zdjęcie Srebrne medalistki: Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zillmann / KIMIMASA MAYAMA / PAP/EPA

W czwartek wieczorem Andrzej Duda opublikował wpis, w którym dziękuje i gratuluje olimpijczykom.



"Trzymam kciuki za sukcesy WSZYSTKICH naszych Olimpijczyków i jestem duchem z Nimi zawsze, czy zdobywają medal czy nie. Szanuję KAŻDEGO, kto ciężko trenuje by godnie reprezentować Polskę. Z wielką radością przyjąłem srebrny medal naszych Wioślarek. Gratuluję i dziękuję! Brawo!" - napisał prezydent.



Pod postem pojawiły się liczne komentarze. Wiele z nich zawiera krytykę pod adresem głowy państwa.



"Dopiero jak poczytał Pan negatywne komentarze o braku gratulacji, do dopiero wtedy zabrał Pan głos. Ale to małostkowe. Nie tak powinna zachowywać się głowa państwa i nie tak powinna oceniać ludzi. Wstyd", "Gdyby to Klepacka miała srebro, nie zdążyłaby zejść z deski a już cała wierchuszka by się pucowała z gratulacjami" - czytamy.

