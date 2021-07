- Nie ma żadnych wątpliwości w związku z ostatnimi orzeczeniami TSUE z 14 i 15 lipca. Powinienem jak najszybciej stawić się w sądzie i zostać dopuszczonym do orzekania. Jestem, żeby postawić kropkę nad "i" - powiedział sędzia Igor Tuleya.

Jak zapowiedział, składa wniosek do prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Piotra Schaba o dopuszczenie do orzekania. - Zobaczymy, co zrobi prezes. Jeśli przestrzega prawa, to powinien umożliwić mi wychodzenie na salę sądową - dodał.

"Wątpię, żeby prezes nagle zaczął przestrzegać praw"

- Dotychczasowe decyzje prezesa Schaba wskazują, że w ostatnich latach czuł się bardziej urzędnikiem ministra sprawiedliwości niż sędzią, więc też wątpię, żeby nagle nastąpił jakiś przełom i prezes nagle zaczął przestrzegać prawa. Liczę na to, że odpowiedź na wniosek powinienem dostać niezwłocznie - powiedział sędzia Tuleya.

