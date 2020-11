Wielokrotnie spotykaliśmy się z Leszkiem Czarneckim - w Warszawie, Miami i Monte Carlo - piszą w specjalnym oświadczeniu Adam Hofman i Robert Pietryszyn. Jak zapewniają, podczas tych spotkań nigdy nie składali "żadnych 'korupcyjnych' propozycji". To odpowiedź na wcześniejszy wpis Romana Giertycha, do którego załączył również nagranie z jednego z takich spotkań.

Zdjęcie Adam Hofman /STEFAN MASZEWSKI/REPORTER /Reporter

Hofman i Pietryszyn, obudwaj podpisani pod oświadczeniem, piszą firma, w której są partnerami, od maja 2019 współpracowała i współpracuje do dziś z Leszkiem Czarneckim, jego dwoma bankami, fundacją i członkami rodziny.

Reklama

"Propozycje współpracy złożył nam sam Leszek Czarnecki. Zawarliśmy z jego firmami umowy na usługi komunikacyjno-doradcze. W tym czasie wykonywaliśmy zgodnie z Umową działania z zakresu public relations i doradztwa strategicznego. Wszystkie działania były dokumentowane i raportowane co miesiąc klientowi" - czytamy.

Spotkań miało być co najmniej kilkadziesiąt, w różnych miejscach świata.

"24 lipca 2020 roku Leszek Czarnecki w trakcie jednego ze spotkań poprosił o znalezienie eksperta - doradcy z zakresu bankowości, jak to określił - 'z drugiej strony'. Ekspert ten miałby pomóc mu prowadzić komunikację z rynkiem i otoczeniem biznesowym. Pragniemy wyraźnie pokreślić, że to sam klient wyraził potrzebę poszukiwania i zatrudnienia takiego specjalisty. Zostaliśmy poproszeni o sugestię, kto mógłby pełnić taką rolę w jego firmie. W trakcie kolejnego spotkania omówiono propozycję potencjalnej rozmowy i współpracy z Panem Michałem Krupińskim. Pomimo rekomendacji do współpracy jednak nie doszło" - piszą Hofman i Pietryszyn.

I dalej: "Rozmowa, która została zarejestrowana w trakcie nagranego spotkania 23 września 2020 roku była jedną z wielu rozmówców o charakterze doradczym wynikającym z realizacji zawartej umowy i nie zawiera żadnych treści, które stanowiłyby naruszenie prawa. Tym samym stanowczo dementujemy doniesienia Pana Romana Giertycha w tym temacie. Dementujemy również na temat sprawy zakupu TVN24" - czytamy w oświadczeniu.

"Poruszone publicznie wątki pojawiały się z inicjatywy Leszka Czarneckiego. Nie były to nasze propozycje i nadana tej im przez Romana Giertycha interpretacja jest całkowicie nieuprawniona" - napisano na profilu Adama Hofmana na Facebooku.

Jak twierdzą Hofman z Pietryszynem, prowadzone przez Giertycha działania medialne "są nieuprawnioną próbą odwrócenia uwagi od istoty sprawy i w sposób nieuprawniony mają nadać jej polityczny charakter".