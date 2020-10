Gwizdy i okrzyki: "kłamca", "będziesz siedział", "Trybunał Stanu" witały 10 lutego 2020 roku prezydenta Andrzeja Dudę na obchodach 100-lecia zaślubin Polski z morzem. Prokuratura sprawdza, czy doszło do znieważenia głowy państwa. Śledztwo przedłużono do 10 listopada.

Zdjęcie Protest podczas spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z mieszkańcami Wejherowa z okazji 100. rocznicy zaślubin Polski z morzem /Wojciech Strozyk/REPORTER /Reporter

Jak powiedziała we wtorek 27 października rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk, śledztwo w sprawie znieważenia prezydenta Andrzeja Dudy podczas obchodów 100-lecia zaślubin Polski z morzem zostało przedłużone do 10 listopada.



Prokuratorzy z Pucka prowadzą postępowanie od 14 lutego br. Do gdańskiej prokuratury trafiło kilka zawiadomień w związku z wydarzeniami, do których doszło 10 lutego w Pucku, kiedy to grupa osób zakłócała uroczystości z udziałem prezydenta RP.

Andrzej Duda został przywitany okrzykami: "kłamca", "będziesz siedział", "Trybunał Stanu", "republika banasiowa" i "przestań łgać". W trakcie przemówienia głowy państwa słychać było gwizdy. Według niektórych mediów, w tłumie można było też usłyszeć wulgarne okrzyki.

Tego samego dnia w Wejherowie prezydenta przywitała grupa protestujących z transparentami: "wyPAD 2020", "Konstytucja" oraz "Andrzej Duda wstyd narodu". Na nagraniach z przemówienia głowy państwa było słychać gwizdy.

Śledczy sprawdzają, czy miało wówczas miejsce znieważenie prezydenta. Czyn ten zagrożony jest karą do trzech lat pozbawienia wolności.

"Dotychczas nikomu nie postawiono zarzutów. Postępowanie jest prowadzone w sprawie" - powiedziała prokurator Wawryniuk.