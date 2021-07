Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydano dla całego obszaru kraju. Te najwyższego - trzeciego stopnia przed gwałtownymi burzami z gradem i upałem obowiązują w województwie mazowieckim.

Alerty drugiego stopnia wydano aktualnie w województwach: małopolskim, podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim oraz kujawsko-pomorskim, a także łódzkim.



Z kolei w województwach w zachodniej części kraju i na Śląsku oraz w Opolskiem obowiązuje alert pierwszego stopnia.



Burze na Śląsku. Zwołano sztab kryzysowy

W województwie śląskim strażacy interweniowali do północy prawie 1 tys. razy - podała komenda wojewódzka PSP w Katowicach. Silny wiatr zerwał 26 dachów i uszkodził 40 kolejnych. Ewakuowano też pięć obozów harcerskich w powiatach: zawierciańskim, częstochowskim oraz tarnogórskim.



W związku ze skutkami przechodzących nad regionem burz spotkanie sztabu kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim zwołał w środę późnym wieczorem wojewoda Jarosław Wieczorek.



Po sztabie wojewoda udał się do Kroczyc w pow. zawierciańskim, gdzie z obozu harcerskiego w Kostkowicach ewakuowano, początkowo do budynku obozowej stołówki, około 370 osób. Jedna z nich, z dusznościami trafiła do szpitala. Następnie dzieci zostały przeniesione do kroczyckiej szkoły, gdzie żołnierze WOT przewieźli łóżka, materace i śpiwory z wojewódzkiego magazynu. Dla rodziców urząd wojewódzki uruchomił infolinię 32 207 70 77.



W Koniecpolu uszkodzeniom podczas nawałnic uległ tamtejszy zespół pałacowo-parkowy i dach kościoła z XVII wieku. Na miejsce udał się wicewojewoda śląski Robert Magdziarz.



Reklama

Mazowsze: Burze uszkodziły dachy

Na Mazowszu nocne nawałnice uszkodziły 28 dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych - poinformował oficer prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski.

Najwięcej, bo 112 spośród 273 akcji związanych z przechodzącym nad województwem frontem burzowym strażacy przeprowadzili w powiecie płockim. Łączna liczba interwencji w krótkim czasie wzrosła o ponad sto. Działania strażaków polegają na usuwaniu połamanych gałęzi, przewróconych drzew oraz podtopień budynków i ulic.

Nie odnotowano osób rannych.

Wcześniej informowano też, że strażacy są w stałym kontakcie z kierownikami 12 obozów pod namiotami, w których uczestniczy około 750 dzieci i opiekunów. - W związku z ostrzeżeniami meteorologicznymi sześć obozów ewakuowano do pobliskich budynków (3 powiat gostyniński, 1 kozienicki, 1 miński, 1 wyszkowski) - podał strażak.



Zdjęcie Burze nad Polską / Tomasz Kawka / East News

Łódzkie: Po burzach prawie 148 tys. odbiorców bez prądu

W woj. łódzkim, po wieczornych gwałtownych burzach i ulewach, energii elektrycznej nie ma blisko 148 tys. odbiorców - podał w nocy ze środy na czwartek dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi. Dotychczas, podczas burz, strażacy interweniowali 820 razy.

Na północy regionu w miejscowości Witusza w powiecie łowickim - jak podał dyżurny na stanowisku kierowania wojewódzkiej straży pożarnej - najprawdopodobniej od uderzenia pioruna zawalił się budynek. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych i rannych.

Czytaj także: Ewakuowano 24 obozy harcerskie



Burze stają się coraz bardziej intensywne. Czas się zacząć przyzwyczajać