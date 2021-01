- Wyszliśmy relatywnie nie najgorzej z pierwszego potężnego uderzenia COVID-19. Sądzę, że w szczególności widać to po stronie gospodarki - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" prof. Grzegorz W. Kołodko, były wicepremier i były minister finansów.

Zdjęcie Prof. Grzegorz Kołodko /Polsat News

Grzegorz Kępka pytał swojego gościa, co sądzi na temat szczepień poza wyznaczoną kolejnością. - Chciałbym się zaszczepić jak najszybciej, ale na pewno zgodnie z obowiązującymi zasadami, więc pokornie czekam na swoją kolejkę - powiedział Grzegorz Kołodko.

- Nie lubię jak ktokolwiek wykorzystuje swoją pozycję, czy to polityczną, czy medialną. Są sprawy, kiedy powinniśmy jednak przyjąć to, że jesteśmy równi w obliczu takiego kataklizmu, jakim jest pandemia i obowiązują zasady, które wyznaczają fachowcy, epidemiolodzy i należy postępować zgodnie z tymi zasadami, a nie wykorzystywać to, że ma się jakąś pozycję, nazwisko, czy inną pozycję niż inni - stwierdził Kołodko, komentując słowa szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka, że w szpitalu WUM doszło do "bardzo poważnego nadużycia".

- Uważam, że polski rząd w początkowym okresie, w pierwszej fali pandemii potknął się stosunkowo mniej razy niż niestety inni. Z tego powodu nie ma się co cieszyć, że innym się mniej to udawało, ale my wyszliśmy relatywnie nie najgorzej z tego potężnego uderzenia COVID-19. Sądzę, że w szczególności widać to po stronie gospodarki - ocenił rozmówca Polsat News.