Grzegorz Braun wykluczony z obrad Sejmu

Po raz kolejny doszło w Sejmie do incydentu z udziałem posła Grzegorza Brauna.

Na mównicę sejmową wyszedł jednak bez maseczki, na co uwagę zwrócił prowadzący obrady Zgorzelski. - Pan poseł ma świadomość, że permanentnie nie przestrzega zarządzenia marszałka Sejmu ws. szczególnych rozwiązań porządkowych dotyczących posiedzenia Sejmu i narusza porządek, ponieważ przebywa na sali sejmowej bez maseczki, nie posiadając zaświadczenia, które by upoważniało do przebywania bez maseczki - mówił Zgorzelski.

"Naruszenie powagi decyzji marszałka"

- Dziękuję za skierowane uwagi i zapewniam pana marszałka, że postępuję z prawem obowiązującym w RP - odparł Braun.

Reklama

Kilkanaście minut później uwagę politykowi Konfederacji zwrócił też z mównicy sejmowej Wojciech Maksymowicz (Polska 2050).

- Uważam, że na naszych oczach mamy do czynienia z naruszeniem powagi decyzji marszałka. Pan poseł Braun przechodzi koło nas bez maseczki. Oczywiście ma prawo do ignorancji, bo nie jest profesjonalistą w sferach medycznych, o których się często wypowiada - ironizował Maksymowicz.

- Natomiast jeśli ma wiedzę, to powinien wiedzieć, że w sytuacji narastającej pandemii noszenie maski zabezpiecza nie tyle samego posła Brauna; więc jego akt demonstracyjny nie mówi o jego odwadze, tylko jeżeli miałby maskę, to w ponad 98 proc. zabezpiecza mnie przechodzącego obok posła Brauna, który w danym momencie może mieć zakażenie Covid - mówił Maksymowicz.

Wykluczenie posła z posiedzenia

Z oceną posła Polski 2050 zgodził się Zgorzelski i ponownie zwrócił się do Brauna, iż ten nie przestrzega zarządzenia dotyczącego maseczek. - Narusza pan porządek tego typu demonstracją - podkreślił Zgorzelski, próbując przywołać Brauna do porządku i wskazując, że uniemożliwia on prowadzenia obrad.

- Jeśli pan nie chce stosować się do regulaminu Sejmu wobec tego proszę, aby pan opuścił mównicę i salę sejmową, bo zarówno ja i posłowie, którzy tego regulaminu przestrzegają, mają dokładnie to samo zdanie. Pan demonstruje taką postawą swoje stanowisko, które jest sprzeczne z zasadami regulaminu Sejmu - mówił dalej Zgorzelski.

Ze względu na brak reakcji Brauna, Zgorzelski zdecydował o wykluczeniu posła Konfederacji z posiedzenia Sejmu.

Czytaj więcej: Grzegorz Braun do Adama Niedzielskiego w Sejmie: Będziesz pan wisiał!