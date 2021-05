Grupa Polsat-Interia w kwietniu osiągnęła ponad 2 mld odsłon (PV). Rekordowy wynik został wygenerowany przez prawie 21 mln użytkowników (RU), którzy odwiedzili w tym czasie jej serwisy. Od października 2020 r. Grupa skutecznie dąży do objęcia pozycji lidera w polskim internecie - a dystans do portalu zajmującego obecnie pierwsze miejsce został zmniejszony w ciągu 5 miesięcy już o blisko połowę - z 2 mln do 1,08 mln RU.

Według badania Mediapanel w kwietniu 2021 r. strony i aplikacje całej Grupy Polsat-Interia, z uwzględnieniem odsłon audio i wideo, przyciągnęły ponad 20,8 mln realnych użytkowników. Rekordowy wynik jest konsekwencją najwyższej dynamiki wzrostu Grupy (+1,58 proc.) w ubiegłym miesiącu spośród największych w Polsce grup portalowych. Jednocześnie w ciągu ostatniego miesiąca liczba odsłon wygenerowanych przez użytkowników, z uwzględnieniem odsłon audio i wideo, pierwszy raz w historii portalu przekroczyła 2 mld i wyniosła dokładnie 2 148 535 660.

Grupa Polsat-Interia urosła od października 2020 r. do kwietnia 2021 r. o 5 proc. (+1 075 680 RU). Od początku badania Mediapanel (październik 2020) różnica między Grupą Polsat-Interia a portalowym liderem zmniejszyła się o blisko 50 proc. z 2 mln do 1,08 mln RU. Zauważalny jest stały trend. Od 5 miesięcy Grupa nieprzerwanie skraca dystans do lidera rynku internetowego.

Grupa Interia to czołowy gracz na polskim rynku mediów nowej generacji. Co miesiąc ponad 20 mln osób korzysta z dostępu do najświeższych informacji, ciekawostek i rozrywki oraz z najlepszego sposobu komunikowania się̨ ze światem. Portal INTERIA udostępnia bogaty wybór najwyższej jakości serwisów informacyjnych, multimedialnych, społecznościowych i komunikacyjnych. W skład Grupy Interia wchodzą̨ także serwisy tematyczne, które gromadzą̨ użytkowników o różnorodnych zainteresowaniach i potrzebach. Od lipca 2020 roku Grupa Interia wchodzi w skład Grupy Polsat, największej grupy medialno-telekomunikacyjnej w kraju.