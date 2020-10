​Godziny dla seniorów. Skorzysta z nich znacznie więcej osób

Na sobotniej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował, kiedy zostaną wprowadzone godziny dla seniorów. Szef rządu zapowiedział także, że obejmą one znacznie więcej osób niż poprzednio.

Od czwartku 15 października 2020 roku znowu zaczną obowiązywać tak zwane godziny dla seniorów. Oznacza to, że od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 12 zostaną wprowadzone ograniczenia w zakupach dla sklepów, drogerii i aptek. Przez dwie godziny będą w nich mogły zrobić zakupy tylko osoby powyżej 60 roku życia. Kiedy poprzednio wprowadzono godziny dla seniorów, obejmowały one mniejszą grupę - osoby po 65. roku życia.

Po co są godziny dla seniorów?

To rozwiązanie ma pomóc w ochronie osób starszych, które ze względu na wiek, najciężej przechodząc zakażenie koronawirusem. Jak podkreślają eksperci, taka solidarność międzypokoleniowa jest niezbędna w ograniczeniu liczby przypadków śmiertelnych.

- Musimy mieć świadomość, że reguły, które wyznaczamy są wskazówkami i zaleceniami, które powinny być przestrzegane przez seniorów - to może ocalić życie - mówił premier na konferencji prasowej.

Wśród osób po 60. roku życia, które przechodzą zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, odsetek pacjentów wymagających hospitalizacji jest bardzo duży i wynosi blisko 50 proc. 80 proc. chorych na COVID-19 po 60. roku życia, przebywających w szpitalach, wymaga podłączenia do respiratora.