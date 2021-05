Głowno: Dwulatek wpadł do wykopu z wodą. Dziecko nie żyje

- Policja bada okoliczności śmierci dwuletniego chłopca z Głowna (woj. łódzkie). Dziecko wpadło do wykopu z wodą. Nie udało się go uratować - podała we wtorek podkom. Magdalena Nowacka.

Zdjęcie Dwulatek wpadł do wykopu z wodą / 123RF/PICSEL

Reklama

Znane są już wstępne ustalenia funkcjonariuszy badających wypadek - poinformowała rzeczniczka. - 30-letnia matka przebywała na podwórku, gdzie bawili się jej dwaj synowie 4-latek i 2-latek. Weszła na chwilę do domu ze starszym dzieckiem - opowiadała Nowacka o poniedziałkowej tragedii w Głownie (woj. łódzkie).

Reklama

- Gdy kobieta wróciła na podwórko, młodszego dziecka już nie było. Matka znalazła dwulatka za domem w wykopie z wodą. Pomimo podjętej reanimacji, dziecka nie udało się uratować - powiedziała. - Prowadzone jest śledztwo, które ma wyjaśnić przebieg i okoliczności tego zdarzenia - dodała.