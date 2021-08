Głosowanie nad ustawą medialną. Posłowie zdecydowali

Projekt PiS nowelizacji tzw. ustawy medialnej zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



- My jako większość demokratyczna w Senacie byliśmy gotowi, jesteśmy i będziemy gotowi do odrzucenia ustawy lex TVN i każdej innej ustawy łamiącej wolność mediów czy ją ograniczającej, ale cieszymy się, że prawdopodobnie nie będziemy musieli z naszych prerogatyw skorzystać, bo wszystko na to wskazuje, że ta ustawa z Sejmu nie wyjdzie - mówił podczas środowej konferencji prasowej przewodniczący klubu KO Marcin Bosacki.



Na pytanie, czy Senat wykorzysta ustawowe 30 dni na procedowanie ustawy o radiofonii i telewizji, wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka odparła: "z pewnością będziemy robić to co robimy zawsze, czyli będziemy się bardzo dokładnie przyglądać tej ustawie i będziemy te decyzje podejmować w ustawowym czasie, a Senat ma 30 dni na procedowanie nad ustawą".

Senator Michał Kamiński, podkreślił, że "nie ma wątpliwości, że ten Senat, który został wybrany w 2019 r., z całą pewnością odrzuci każdy projekt zamachu na wolne media". - Dzisiejsze głosowania Sejmu pokazują, że nawet w bardzo optymistycznym wariancie bardzo trudno będzie zebrać większość do odrzucenia ewentualnego weta Senatu - dodał.

Burza w Sejmie

Wcześniej w Sejmie posłowie zagłosowali za odroczeniem obrad. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła reasumpcję głosowania w sprawie odroczenia obrad Sejmu, na którym miały być głosowane zmiany w ustawie medialnej.



Jak przyznała Witek podczas głosowania nie była podana data kolejnego posiedzenia. Wniosek o reasumpcję podpisało 30 posłów, w tym przedstawiciele Kukiz'15. W ponownym głosowaniu Prawo i Sprawiedliwość odrzuciło wniosek o odroczenie posiedzenia.



Za wnioskiem o odroczenie posiedzenia zagłosowało 225 parlamentarzystów, przeciw było 229, wstrzymała się jedna osoba. Nie głosowało pięciu posłów.



