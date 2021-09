Wycofaniu podlegają: Lody SPIDERMAN 6 x 60ml (Multipack)o numerze partii: 109004M54, 033904M54 z datami o minimalnej trwałości: 06/2022, 09/2022 oraz Lody FROZEN II Olaf 6 x 60ml (Multipack)o numerze partii: 030904M54, 031004M54, 031404M54, 031204M54 z datami minimalnej trwałości: 05/2022, 05/2022, 05/2022, 05/2022.

W komunikacie GIS czytamy, że "Unilever Polska sp. z o.o. poinformował odbiorcę ww. produktów (Jeronimo Martins Polska S.A.) o konieczności wycofania ich ze sprzedaży".

Zaznaczono, że organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania z rynku ww. partii lodów.

Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, obecność tej substancji w żywności w Unii Europejskiej jest niedozwolona.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zwraca uwagę, że "od września 2020 r. urzędowe laboratoria służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności w państwach członkowskich oraz laboratoria kontrolne działające na rzecz producentów żywności zaczęły wykrywać obecność tlenku etylenu początkowo w ziarnie sezamu importowanym z Indii, a następnie w różnych innych produktach pochodzących przede wszystkim z tego regionu, takich jak przyprawy, substancje dodatkowe do żywności (mączka drzewa świętojańskiego - E410, guma guar - E-412) czy suplementy diety".

Od września 2020 r. do 13.08.2021 r. w unijnym Systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) zamieszczono ok. 600 powiadomień związanych z obecnością tlenku etylenu w żywności. Dostępne dane pozwalają domniemać, że jest on najprawdopodobniej wykorzystywany w państwach trzecich w celu eliminacji patogenów, takich jak pałeczki Salmonella, których obecność skutkowałaby niedopuszczeniem produktu do obrotu na terenie Unii Europejskiej. "Uwzględniając fakt, że mączka drzewa świętojańskiego jest stabilizatorem i zagęstnikiem powszechnie stosowanym w wielu różnych kategoriach żywności, powyższy problem może mieć bardzo szeroki zasięg" - ostrzega Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

Tlenek etylenu (epoksyetan) jest bezbarwnym gazem o słodkawym zapachu. Jest on wykorzystywany w przemyśle chemicznym, jako półprodukt w syntezie różnych związków, np. glikolu etylenowego, trietanoloaminy czy etylenoaminy itp. Związek ten jest również wykorzystywany do sterylizacji gazowej narzędzi medycznych i materiałów opatrunkowych oraz w niektórych krajach do fumigacji[1] różnych produktów spożywczych. Stosuje się go także do konserwacji przedmiotów muzealnych, starych książek, ubrań, futer itp. Tlenek etylenu występuje także w śladowych ilościach w dymie tytoniowym.

Europejska Agencja ds. Chemikaliów (ECHA) sklasyfikowała tlenek etylenu, jako substancję mutagenną, rakotwórczą i działającą szkodliwie na rozrodczość. Ze względu na swoje właściwości toksykologiczne jest w Unii Europejskiej od około 30 lat substancją zabronioną do stosowania, jako substancja czynna środków ochrony roślin.

